Vừa bị xử phạt, ca sĩ Tuấn Hưng lại tiếp tục mở đêm liveshow ở 'góc ban công' vào tối 24/9

Mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng thông tin đến người hâm mộ về đêm nhạc "góc ban công" vào tối 24/9 gây nhiều xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ thông tin sẽ tổ chức một đêm nhạc ngoài góc ban công vào tối 24/9 khiến nhiều người không khỏi xôn xao bàn tán. Đáng nói, trước đó, Tuấn Hưng đã bị cơ quan chức năng xử phạt 12,5 triệu đồng do tổ chức biểu diễn live show tại ban công căn nhà trên phố Hàng Khay khi chưa được cấp phép. Sau đó, nam ca sĩ đã nhận trách nhiệm và nộp phạt. Thời điểm đó anh chia sẻ sau sự việc này sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và chuẩn bị kỹ hơn thủ tục pháp lý cần thiết để Góc ban công được phép hoạt động trở lại. Khi khán giả đang còn bâng khuâng chuyện cũ, chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ niềm hạnh phúc vì được tạo điều kiện nên chương trình “Góc ban công’’ hát miễn phí cho khán giả sẽ trở lại vào tối mai 24/9 tại phố Hàng Khay.

Tuấn Hưng cho biết rút kinh nghiệm các lần trước tự tổ chức các đêm nhạc miễn phí ở góc ban công nhà mình mà không xin phép, anh bị cơ quan quản lý nhắc nhở thậm chí phải nộp phạt 12,5 triệu. Lần này, Tuấn Hưng đã làm các thủ tục xin phép cùng những cam kết để đưa chương trình “Góc ban công’’ trở lại như nhiều người mong muốn. UBND quận Hoàn Kiếm và công an Hoàn Kiếm sẽ có sự hỗ trợ, đảm bảo an ninh cho đêm nhạc. Về phía Tuấn Hưng, anh cũng chủ động thuê nhiều vệ sĩ để công tác tổ chức diễn ra suôn sẻ.

Tuấn Hưng biểu diễn ở ban công vào tối 2/9 - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, nam ca sĩ nhắn tới người hâm mộ: "Góc ban công sẽ tiếp tục sáng đèn vào tối mai (24/9)". Tuấn Hưng xin chân thành cảm ơn tất cả". Anh không quên nhắc khán giả "nhớ mang khẩu trang và ô". Tuấn Hưng thông tin mở đêm nhạc vào tối 24/9 - Ảnh: Chụp màn hình Hé lộ thêm lý do khiến anh muốn tổ chức Góc ban công là bởi show diễn chính thức, trả phí của anh không phải lúc nào người hâm mộ cũng có thể mua vé đi xem. Hát bên ban công là cách để nam ca sĩ tri ân người yêu âm nhạc của mình. Được biết, đây cũng là chương trình không bán vé, được Tuấn Hưng duy trì từ vài năm nay. Ở một số show, anh mời đồng nghiệp đến biểu diễn.

Sau khi bị phạt, Tuấn Hưng nhận chức Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội Tuấn Hưng cho biết bản thân vô cùng bất ngờ và tự hào khi được bổ nhiệm. Nhận chức vụ mới, anh muốn được cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

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