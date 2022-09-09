Hậu bị phạt vì tổ chức show trái phép, Tuấn Hưng tuyên bố 'xanh rờn' về tương lai của chương trình ca nhạc tự phát

Hậu trường 09/09/2022 20:16

Nam ca sĩ Tuấn Hưng vừa qua đã có những chia sẻ đầu tiên về việc chương trình ca nhạc Góc Ban Công của anh tại nhà riêng bị xử phạt hành chính.

Theo Dân Việt, vừa qua UBND quận Hoàn Kiếm đã thông tin rằng nam ca sĩ Tuấn Hưng vì vi phạm quy định theo Nghị định 38 của Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo khi tổ chức show ca nhạc Góc Ban Công tại nhà riêng trên phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nên đã bị phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng.

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Ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng vì  tổ chức show ca nhạc Góc Ban Công tại nhà riêng trái phép - Ảnh: FBNV - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 13, quyết định số 21 của UBND Hà Nội về quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận: "Không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu hút và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian đi bộ. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".

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Mới đây, Tuấn Hưng đã lên tiếng sau nhiều ngày giữ im lặng thông qua một bài viết trên trang cá nhân. Nam ca sĩ viết: "Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy. Tôi luôn tìm kiếm những phương thức tiếp cận các fan (người hâm mộ) để luôn làm mới mình và luôn có nhiều cơ hội gần gũi hơn với các fan. Tuy nhiên vẫn phải thượng tôn pháp luật.

Sau sự việc lần này, tự thấy mình cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ chuẩn bị kỹ hơn tất cả những thủ tục pháp lý cần thiết để Góc Ban Công được phép hoạt động trở lại hợp pháp hoặc sẽ tìm những nơi thuận tiện hơn để có cơ hội gặp gỡ các bạn!".

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Tuấn Hưng đã thường xuyên tổ chức những đêm nhạc miễn phí ngay trên ban công nhà mình vào cuối tuần tại tư gia ở phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: FBNV

Trước đó, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã thường xuyên tổ chức những đêm nhạc miễn phí ngay trên ban công nhà mình vào cuối tuần tại tư gia ở phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Không chỉ tự mình biểu diễn, Tuấn Hưng còn mời nhiều nghệ sĩ khác như ca sĩ Minh Quân, diva Thanh Lam, nhóm nhạc MTV đến đây biểu diễn.

Ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng vì tổ chức liveshow ở ban công

Ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng vì tổ chức liveshow ở ban công

Theo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng vì làm show ở ban công không xin phép, dùng thiết bị phát âm thanh lớn ở phố đi bộ Hà Nội.

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