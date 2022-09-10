Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng

Hậu trường 10/09/2022 15:24

Bên trong ngôi nhà được Tuấn Hưng thường xuyên chọn để mở "liveshow ban công" sẽ khiến người trầm trồ về vẻ quyền thế và giàu có của chủ nhân sở hữu.

Tuấn Hưng được khán giả biết đến khi là từng thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu. Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ hoạt động solo và ghi dấu ấn bởi những bài hát như "Cầu vồng khuyết", "Nắm lấy tay anh", "Tìm lại bầu trời"...

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 1
Tuấn Hưng

Bên cạnh những bản hit đình đám, Tuấn Hưng còn khiến người hâm mộ ghen tị bởi cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên bà xã và các con. Cuộc sống sung túc của Tuấn Hưng còn được minh chứng thông qua căn nhà nằm trên phố Hàng Khay sát bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây cũng là nơi mà giọng ca Cầu Vồng Khuyết sử dụng để trình diễn những buổi "liveshow" miễn phí ngay tại ban công nhà. 

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 2
Tuấn Hưng sử dụng ban công nhà mình để tổ chức liveshow. 

Căn nhà riêng của ca sĩ Tuấn Hưng nằm ngay mặt đường ở phố Hàng Khay, view nhìn thẳng ra hồ, có thiết kế cổ điển, được sơn màu trắng trang nhã và tinh tế cùng hàng chữ "Sweet home". Có thể thấy, căn nhà của anh không có lợi thế về mặt diện tích như nhiều căn nhà phố cổ khác nhưng vị trí của căn nhà đã chứng tỏ giá trị "không hề nhỏ" của nó.

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 3
Căn nhà của Tuấn Hưng nhìn từ bên ngoài.

Đây cũng là nơi mà anh tổ chức đám cưới với bà xã Hương Baby năm 2014. Thời điểm ấy, lễ rước dâu của cặp đôi đã diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, người thân và các khách mời. 

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 4
Căn nhà phố cổ từng là nơi tổ chức lễ cưới của Tuấn Hưng và bà xã. 

Bên trong căn nhà, nam ca sĩ sử dụng nội thất toàn gỗ với bộ ghế, tủ thờ... được chạm trổ cẩn xà cừ công phu mang lại vẻ quyền thế vừa phù hợp với nét cổ điển của căn nhà này. Diện tích tuy bé nhưng vật dụng được bày trí, sắp xếp cực kỳ gọn gàng, đúng chất một "người con phố cổ". 

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 5
Thiết kế ngôi nhà tuy đơn giản nhưng vẫn rất ấm cúng, sang trọng. 

 

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 6
Căn nhà nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng đúng phong cách người phố cổ.

 

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 7
Nội thất bên trong căn nhà đều toát lên vẻ cổ kính.

Phía ngoài ban công, từ đây người trong nhà có thể nhìn thẳng ra hồ, phía dưới là phố đi bộ. Những ai ở Hà Nội có lẽ từng 1 lần đi qua con đường Hàng Khay và nếu may mắn còn có thể nghe Tuấn Hưng hát miễn phí từ trên ban công nhà mình.

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 8
Trong nhà có thể nhìn thẳng ra hồ, chiếc giường trong phòng là giường gỗ được trạm khắc tỉ mỉ.

Không ít lần nam ca sĩ tổ chức "live show" ngay bên ngoài ban công. Tuy ý nghĩa phía sau là tốt nhưng việc tập trung đông người, tạo nên tiếng ồn cũng khiến không ít hàng xóm, công chúng xung quanh e dè. Ngoài ra, do chưa xin phép biểu diễn nên Tuấn Hưng đã phải nhận xử phạt. Có thể thấy, việc tổ chức liveshow của Tuấn Hưng xuất phát từ ý tốt muốn nghĩ cho khán giả, nhưng do chưa nắm được hết những điều bất cập đi sau nên giọng ca Tìm Lại Bầu Trời đã gặp rủi ro. 

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 9

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 10

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 11

Cận cảnh bên trong căn nhà mặt phố bạc tỷ của Tuấn Hưng - Ảnh 12
Việc mở "liveshow" tại ban công của Tuấn Hưng khiến một lượng lớn người tập trung, gây tắc nghẽn giao thông, nhiều khán giả còn cho rằng, việc này gây ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm. 
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