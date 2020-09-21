Vừa âu yếm kể chuyện 'giường chiếu' mặn nồng, Ngân 98 đã vội gọi Lương Bằng Quang là người yêu cũ

Động thái của Ngân 98 khiến dân mạng đặt nghi vấn có phải chuyện tình cảm của cô và Lương Bằng Quang đang gặp vấn đề.
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Thời gian gần đây, Ngân 98 vấp phải nhiều lời chỉ trích của cộng đồng mạng khi liên tục đăng tải nhiều hình ảnh nhạy cảm, khoe da thịt quá đà. Tuy bị "ném đá" không thương tiếc nhưng "hot girl ngực khủng" vẫn không chút để tâm. Số lần khoe ảnh gợi cảm của bạn gái Lương Bằng Quang ngày càng dày đặc.
Mới đây Ngân 98 tiếp tục gây bão mạng khi công khai loạt ảnh nóng bỏng lên Facebook cá nhân. Chân dài Bình Định còn đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Sự phán xét cũng có thể chia làm hai loại: Phán xét tích cực và phán xét tiêu cực. Có những lời góp ý, phê bình mang ngụ ý tốt đẹp muốn cải thiện người nghe và cũng có những lời chửi rủa miệt thị chỉ có hàm ý duy nhất là tiêu diệt ý chí con người”.
Bài viết của Ngân 98 lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhanh tay, Lương Bằng Quang vào để lại bình luận: "Hạnh phúc cho ai sớm nhận ra điều này để miễn nhiễm và sàng lọc thông tin lẫn cảm xúc”. Ngân 98 bất ngờ đáp lời và gọi Lương Bằng Quang là người yêu cũ: "Lâu không gặp, khỏe không người yêu cũ”. Cách nói chuyện của chân dài này khiến dân mạng không khỏi ngạc nhiên, vì hôm qua cặp đôi vừa livestream thân mật với nhau.
Rất nhanh sau đó, dân mạng đã nhận ra đây chỉ là câu nói đùa của Ngân 98 khi đọc bình luận tiếp theo của Lương Bằng Quang: "Đập cho phát giờ. Chơi nhạc lẹ rồi về sớm đó”.
Ngân 98 và Lương Bằng Quang được mệnh danh là "cặp đôi thị phi" của làng giải trí Việt. Những phát ngôn sốc của cặp đôi nhiều lần khiến dư luận dậy sóng.