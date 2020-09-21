Bị mỉa mai lấy chồng đại gia nhưng ăn mặc xuề xòa, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đáp trả gay gắt

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lên tiếng đáp trả khi bị chê ăn mặc xuề xòa dù lấy chồng giàu có. Bà mẹ bỉm sữa còn phủ nhận thông tin chồng mình là đại gia lắm tiền.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sống kín tiếng hơn và rất ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Cách đây ít ngày, Hoa hậu Đại dương 2014 chia sẻ ảnh cùng ông xã làm tiệc đầy tháng cho cặp song sinh. Vợ chồng nàng hậu nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên trong số đó, một vài người lại soi mói, chê bai Đặng Thu Thảo ăn mặc xuề xòa.

Mang dép tổ ong bế con, Hoa hậu Đặng Thu Thảo bị chê xuề xòa - Ảnh: FB

Trước những lời bàn tán của dư luận, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa lên tiếng trên Facebook. Cô đính chính rằng chồng không phải là đại gia như mọi người đồn thổi.

"Vợ chồng em không phải đại gia, chồng em chỉ là kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ lẻ thôi! Bán hàng thì dù có là ai đi chăng nữa thì việc kinh doanh lớn nhỏ gì miễn ngay thẳng không phạm pháp là được", cô viết.

Cô giải thích chồng chỉ là người kinh doanh bình thường, không phải đại gia - Ảnh: FB

Thu Thảo đáp trả gay gắt khi bị chê ăn mặc xuề xòa sau sinh: "Dép tổ ong mang trong nhà êm mềm mát không trượt chân khi bế baby thì quá lý tưởng vậy tại sao gọi là xuề xòa nhỉ? Mà mẹ bỉm xuề xòa tí thì mới gọi mẹ bỉm chứ miễn các con ăn ngoan ngủ ngoan là happy rồi.

Tại em thấy nói chồng em đại gia mà để em xuề xòa tích cực bán hàng nghe như bị bạc đãi quá nên em lên cho mọi người biết em vẫn tươi, vẫn ổn, nội ngoại hỗ trợ hết mình, chồng yêu thương chăm lo chuẩn ông bố bỉm sữa - người chồng quốc dân nên em mới có thời gian bán hàng tích cực bỏ thêm ống heo cho con mua bỉm sữa phụ tiếp chồng là êm rồi ạ".

Hai nhóc tỳ song sinh nhà Đặng Thu Thảo - Ảnh: FB

Ngay dưới bài viết, Đặng Thu Thảo nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn bè, người hâm mộ. Mọi người khuyên cô không nên để tâm đến những lời bàn tán làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

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