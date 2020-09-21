Xuống nhà chồng cũ mừng sinh nhật con trai, Nhật Kim Anh tiết lộ bị giám sát vô cùng khắt khe

Để được chúc mừng sinh nhật con trai Bửu Long, ca sĩ Nhật Kim Anh đã dành 2 ngày ở Cần Thơ và thuê khách sạn nằm chầu chực.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh bên quý tử đầu lòng. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, cô không nhận bất kỳ công việc nào và xuống Cần Thơ thuê khách sạn ở 2 ngày để được dự sinh nhật con trai. Nhật Kim Anh khoe ảnh bên con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB Để được gặp cậu bé, cô ở khách sạn gần nhà chồng cũ suốt 2 ngày - Ảnh: FB Nhật Kim Anh chia sẻ: "Năm nay rút kinh nghiệm, mẹ dặn dò trợ lý không được nhận bất cứ công việc gì, dành 2 ngày 19/9 và 20/9 thuê khách sạn nằm chầu chực ở Cần Thơ để được thăm và ăn sinh nhật cùng con trai cưng! Mặc dù chỉ gặp được chớp nhoáng vì ba con bận bịu đủ thứ.

Mẹ biết 18h30 ngày 20/9, ba con tổ chức sinh nhật cho con tại nhà riêng, để tránh làm phiền gia đình nội mẹ đã không ở đến khai tiệc. Vì mẹ biết cũng chẳng ai thích sự có mặt của mẹ, nên mẹ đã về trước để dành thời gian ấy cho bên nội vui vẻ và sum vầy. Con trai đừng buồn mẹ nhé!".

Nhật Kim Anh rạng rỡ bên con trai cưng - Ảnh: FB Theo chia sẻ, nữ ca sĩ bị chồng cũ giám sát chặt chẽ khi đưa con đi chơi. Nhưng vì được gặp bé Bửu Long nên cô không bận tâm. "Cuối cùng thì 2 ngày cũng đã toại nguyện được gặp, được chơi sinh nhật cùng con. Mặc dù không nhiều, thậm chí còn được ba con giám sát chặt chẽ, đi khu vui chơi ba cũng không cho đi xe của mẹ mà phải đi xe của ba để dễ giám sát. Mẹ có chút hơi buồn thật, nhưng thôi sinh nhật của cục vàng mà nên được bên cạnh con là vui rồi... Ai muốn làm gì cứ làm!", Nhật Kim Anh viết. Cuối bài đăng, cô còn thắc mắc chuyện Bửu Lộc và ba mẹ chồng cũ tính tuổi của con trai: "Con trai của mẹ sinh ngày 20/9/2015, tính đến 20/9/2020 là tròn 5 tuổi... Sao ba con và ông bà nội lại ghi tròn 6 tuổi nhỉ? (chắc tính luôn lúc mẹ mang bầu con)".

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