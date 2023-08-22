Vừa đăng kí kết hôn, Trương Mỹ Nhân lộ rõ chi tiết bầu bí lần 2?

Hậu trường 22/08/2023 08:54

Cuộc sống của nàng hậu cùng chồng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trương Mỹ Nhân được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2017Cô còn là Á hậu 1 Miss Supranational Vietnam 2018. Ngoài vai trò người mẫu, Mỹ Nhân lấn sân sang thử sức với lĩnh vực diễn xuất và gây ấn tượng thông qua loạt phim như: Gạo nếp gạo tẻ 2, Vua bánh mì,...

Còn Phí Ngọc Hưng kém vợ một tuổi. Anh được yêu thích sau chương trình hẹn hò “Vì yêu mà đến”. Với lợi thế ngoại hình nổi bật, hiện anh hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên.

Vừa đăng kí kết hôn, Trương Mỹ Nhân lộ rõ chi tiết bầu bí lần 2? - Ảnh 1
Tối ngày 16/8 vừa qua, trên trang Fanpage cá nhân, Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với Phí Ngọc Hưng

Tối ngày 16/8 vừa qua, trên trang Fanpage cá nhân, Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với Phí Ngọc Hưng với sự chính kiến của con gái Bona. Nữ diễn viên hài hước viết: “Độc lạ Bona. Chứng kiến hết những khoảnh khắc trọng đại của ba mẹ. Cuối cùng mẹ Nhân cũng chịu “cắm” vào “chậu trẻ” này rồi”.

Vừa đăng kí kết hôn, Trương Mỹ Nhân lộ rõ chi tiết bầu bí lần 2? - Ảnh 2
Ngày vui này có sự chứng kiến của cô công chúa đầu lòng Bona

Trong khi đó, Phí Ngọc Hưng cũng đăng tải hình ảnh chia sẻ về ngày đặc biệt cùng dòng trạng thái dí dỏm: “Lúc trước quen nhau đâu nghĩ tới sẽ có cảnh này”. Bên dưới bài đăng của bộ đôi nghệ sĩ trẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi 9X, đồng thời mong chờ đám cưới của họ trong thời gian tới.

Vừa đăng kí kết hôn, Trương Mỹ Nhân lộ rõ chi tiết bầu bí lần 2? - Ảnh 3
Thời gian gần đây, nàng Á hậu này liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nàng Á hậu này liên tục vướng tin đồn mang thai lần 2. Đáng chú ý, mới đây nhất, Trương Mỹ Nhân vừa chia sẻ đoạn clip dạy con gái Bona diễn xuất. Thế nhưng, trong một vài phân đoạn, dân tình nhanh chóng "soi" ra chi tiết khác lạ như gương mặt Trương Mỹ Nhân có phần đầy đặn và tròn trịa hơn so với trước. Cô nàng cũng khéo léo diện trang phục che chắn vóc dáng. Khi đặt tay trước bụng, Trương Mỹ Nhân cũng để lộ rõ mồn một vòng 2 lùm lùm. Dù vậy, đây chỉ là những suy đoán từ người hâm mộ, thực hư thế nào vẫn phải để người trong cuộc lên tiếng mới rõ.

Vừa đăng kí kết hôn, Trương Mỹ Nhân lộ rõ chi tiết bầu bí lần 2? - Ảnh 4
Gương mặt Trương Mỹ Nhân có phần đầy đặn và tròn trịa hơn so với trước. Cô nàng cũng khéo léo diện trang phục che chắn vóc dáng

Trước đó, tháng 5/2023, Trương Mỹ Nhân đã được ông xã Phí Ngọc Hưng "chốt đơn" bằng nhẫn kim cương trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân tại Băng Cốc, Thái Lan. Hiện tại, Trương Mỹ Nhân hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện mà dành thời gian chăm sóc con gái Bona. Nhóc tỳ năm nay đã 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu được thừa hưởng từ bố mẹ. 

Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi

Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi

Mới đây, tối ngày 16/8, trên trang Fanpage, cặp đôi gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với sự chính kiến của cô công chúa nhỏ.

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