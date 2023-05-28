Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2

Hậu trường 28/05/2023 15:22

Trước nghi vấn Trương Mỹ Nhân đang có em bé, Phí Ngọc Hưng lập tức có động thái đáp trả lại cộng đồng mạng.

Ở một sự kiện thời trang vừa qua, Trương Mỹ Nhân khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài tròn trịa cùng với vòng 2 lùm lùm. Từ đó, công chúng liền đặt nghi vấn nữ diễn viên đang có tin vui. Thế nhưng mới đây nhất, Phí Ngọc Hưng đã có động thái ngầm phủ nhận tin Trương Mỹ Nhân mang thai.

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2 - Ảnh 1
Vòng 2 lùm xùm của Trương Mỹ Nhân khiến cộng đồng mạng phải chú ý 

Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải loạt ảnh tay trong tay với Trương Mỹ Nhân đi ăn. Kèm theo đó là chia sẻ: 'Nói sau đợt này về em sẽ giảm cân, thế mà về vẫn ăn rõ nhiều. Nhớ ngày xưa lúc mới quen có tâm hồn ăn uống mấy đâu mà sao giờ khác thế? Ăn nhiều vào xong đến lúc người ta lại tưởng...'. Chia sẻ trên của Phí Ngọc Hưng đã ngầm tiết lộ hình ảnh Trương Mỹ Nhân tròn trịa cùng vòng 2 lùm lùm trước đó chỉ là vì cô tăng cân mà thôi.

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2 - Ảnh 2
Theo Phí Ngọc Hưng, vòng hai của người đẹp to lên là vì tăng cân 

Được biết, vào tối ngày 18/5, trên trang cá nhân, diễn viên Trương Mỹ Nhân cho biết cô được Phí Ngọc Hưng cầu hôn tại Thái Lan vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày yêu. Nữ diễn viên Vua bánh mì đăng tải hình ảnh cô đeo nhẫn, bên cạnh là bó hoa lớn từ nửa kia kèm chia sẻ: 'Kỷ niệm 5 năm. Bớt run lại nha, Phí Ngọc Hưng'.

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2 - Ảnh 3
Trương Mỹ Nhân được Phí Ngọc Hưng cầu hôn ở Thái Lan 

Thời gian qua, cả hai vướng tin đồn mâu thuẫn sau hình ảnh Phí Ngọc Hưng bị một cô gái lạ mặt kéo áo trong một sự kiện được lan truyền trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, Trương Mỹ Nhân livestream và chia sẻ cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Cô chia sẻ: 'Tôi không biết rằng đây có phải là cuộc sống hôn nhân hay không. Khi ký vào một tờ giấy kết hôn hoặc tổ chức lễ cưới thì mọi thứ sẽ khác. Chứ ở chung như vậy vẫn chưa nói lên được điều gì'. 

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2 - Ảnh 4
Cả hai đã có 5 năm bên nhau và con gái chính là "cầu nối" hàn gắn tình cảm giữa họ

Sau đó không lâu, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng cùng đăng tải bộ ảnh gia đình ngầm phủ nhận thông tin mối quan hệ rạn nứt. Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng trải qua 5 năm gắn bó nhưng có giai đoạn chia tay rồi tái hợp. Vào tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân viết tâm thư xác nhận có con gái đầu lòng. Sau đó, cô công khai danh tính bố của đứa bé là diễn viên Phí Ngọc Hưng. Nữ diễn viên chia sẻ lý do cả hai quay về bên nhau là vì con gái.

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2 - Ảnh 5
Gia đình nhỏ của cặp đôi Ngọc Hưng - Mỹ Nhân 

Trương Mỹ Nhân (sinh năm 1995) là Á quân The Face Vietnam 2017, Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, có thể kể đến như Vua bánh mì, Gạo nếp gạo tẻ, Duyên kiếp...

Hot: Trương Mỹ Nhân chính thức được Phí Ngọc Hưng cầu hôn sau 5 năm yêu nhau

Hot: Trương Mỹ Nhân chính thức được Phí Ngọc Hưng cầu hôn sau 5 năm yêu nhau

Mới đây, Trương Mỹ Nhân hạnh phúc chia sẻ hình ảnh được Phí Ngọc Hưng cầu hôn trong ngày kỷ niệm 5 năm bên nhau khiến nhiều người hâm mộ vui mừng khôn xiết.

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