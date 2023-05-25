Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu

Hậu trường 25/05/2023 06:36

Theo đó, vợ sắp cưới của Phí Ngọc Hưng  cho biết, suốt chặng đường yêu đương khó khăn vừa qua, cả 2 đều đã nỗ lực để cùng trưởng thành và bao dung cho nhau.

Trên trang cá nhân, tối 18/5 vừa qua, Trương Mỹ Nhân bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương vô cùng giá trị, phía sau là bạn trai Phí Ngọc Hưng. Người đẹp chia sẻ niềm hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn ngay ngày kỉ niệm 5 năm bên nhau.

Sau màn cầu hôn lãng mãn, cặp đôi tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023. Mới đây nhất, Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ về chuyện tình yêu trên cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu - Ảnh 1
Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, tối 18/5 vừa qua, Trương Mỹ Nhân bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương vô cùng giá trị, phía sau là bạn trai Phí Ngọc Hưng

Theo đó, vợ sắp cưới của Phí Ngọc Hưng  cho biết, suốt chặng đường yêu đương khó khăn vừa qua, cả 2 đều đã nỗ lực để cùng trưởng thành và bao dung cho nhau. Đi kèm theo đó, Trương Mỹ Nhân cũng đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ tại đêm được chồng sắp cưới cầu hôn tại Băng Cốc, Thái Lan. Cô viết: 

Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu - Ảnh 3
Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu - Ảnh 4
Sau màn cầu hôn lãng mãn, cặp đôi tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023

"Khi chúng ta đều còn trẻ. Tình yêu của chúng ta sẽ khởi đầu đầy màu hồng và mơ mộng. Thử thách để bên nhau càng nhiều và khó khăn hơn. Chúng ta sẽ có những cơ hội và sự cám dỗ của thế giới này. Chúng ta có những con đường riêng và mục tiêu riêng của bản thân. Chúng ta sẽ có sự so sánh nhất định về đối phương với những mưu cầu của bản thân. Chúng ta có cái tôi lớn và bốc đồng của tuổi trẻ. Chúng ta khiến đối phương phải trưởng thành và biết cách nhìn lại bản thân. 

Chúng ta sẽ học được quy luật bù trừ của vũ trụ này. Chúng ta sẽ không thể đóng vai “em bé” để được bao bọc trong tình yêu. Chúng ta phải nỗ lực cố gắng để có thể sinh tồn ở thế giới này. Chúng ta phải gạt bỏ sự ham muốn vật chất và ánh nhìn của người khác. Và khi chúng ta cùng nhau trưởng thành. Chúng ta sẽ thấy biết ơn đối phương thật nhiều vì đã khiến bản thân trở thành 1 cá thể mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu." 

Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu - Ảnh 5
Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu - Ảnh 6
Trương Mỹ Nhân xả kho ảnh về đêm cầu hôn đáng nhớ

Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và bày tỏ sự háo hức mong chờ ngày lễ cưới sớm thành hiện thực.

Trương Mỹ Nhân hẹn hò và yêu đương cùng nam diễn viên Phí Ngọc Hưng vào năm 2017, tuy nhiên lúc này cả hai không công khai. Vào tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai có con gái đã 2 tuổi tên là Bona. Sau đó, Phí Ngọc Hưng cũng thừa nhận anh chính là bố của bé Bona.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, người đẹp Trương Mỹ Nhân đã có chia sẻ đầu tiên gây xúc động về chuyện tình yêu - Ảnh 7
Vào tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai có con gái đã 2 tuổi tên là Bona

Người đẹp thừa nhận cuộc sống đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều từ khi yêu Phí Ngọc Hưng và có bé Bona. Hiện tại người hâm mộ vẫn đang chờ ngày chàng có thể rước nàng về dinh trong ngập tràn niềm hạnh phúc.

Hot: Trương Mỹ Nhân chính thức được Phí Ngọc Hưng cầu hôn sau 5 năm yêu nhau

Hot: Trương Mỹ Nhân chính thức được Phí Ngọc Hưng cầu hôn sau 5 năm yêu nhau

Mới đây, Trương Mỹ Nhân hạnh phúc chia sẻ hình ảnh được Phí Ngọc Hưng cầu hôn trong ngày kỷ niệm 5 năm bên nhau khiến nhiều người hâm mộ vui mừng khôn xiết.

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