Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi

Hậu trường 17/08/2023 06:54

Mới đây, tối ngày 16/8, trên trang Fanpage, cặp đôi gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với sự chính kiến của cô công chúa nhỏ.

Trương Mỹ Nhân được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2017. Cô còn là Á hậu 1 Miss Supranational Vietnam 2018. Ngoài vai trò người mẫu, Mỹ Nhân lấn sân sang thử sức với lĩnh vực diễn xuất và gây ấn tượng thông qua loạt phim như: Gạo nếp gạo tẻ 2, Vua bánh mì,...

Còn Phí Ngọc Hưng kém vợ một tuổi. Anh được yêu thích sau chương trình hẹn hò “Vì yêu mà đến”. Với lợi thế ngoại hình nổi bật, hiện anh hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên.

Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi - Ảnh 1
Mới đây, tối ngày 16/8, trên trang Fanpage, Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với Phí Ngọc Hưng

Sau khi công khai hẹn hò và bất ngờ công bố có con chung, tháng 5 vừa qua, Phí Ngọc Hưng đã tổ chức tiệc cầu hôn bí mật dành cho bạn gái Trương Mỹ Nhân trong chuyến du lịch Thái Lan và trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè. 

Mới đây, tối ngày 16/8, trên trang Fanpage, Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi đăng ký kết hôn với Phí Ngọc Hưng với sự chính kiến của con gái Bona. Nữ diễn viên hài hước viết: “Độc lạ Bona. Chứng kiến hết những khoảnh khắc trọng đại của ba mẹ. Cuối cùng mẹ Nhân cũng chịu “cắm” vào “chậu trẻ” này rồi”.

Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi - Ảnh 2
Ngày vui này có sự chứng kiến của cô công chúa đầu lòng Bona

Trong khi đó, Phí Ngọc Hưng cũng đăng tải hình ảnh trong ngày đặc biệt cùng chia sẻ: “Lúc trước quen nhau đâu nghĩ tới sẽ có cảnh này”. Bên dưới bài đăng của bộ đôi nghệ sĩ trẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi 9X, đồng thời mong chờ đám cưới của họ trong thời gian tới.

Trong hình ảnh đăng tải kèm dòng trạng thái, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng diện trang phục màu đen thanh lịch, sang trọng. Cả hai lộ rõ nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày vui. Đứng cùng ba mẹ, bé Bona cũng tạo dáng lém lỉnh, đáng yêu. Nhóc tỳ vừa đón sinh nhật 3 tuổi vào ngày 1/8.

Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi - Ảnh 3
Tháng 5 vừa qua, Phí Ngọc Hưng đã tổ chức tiệc cầu hôn bí mật dành cho bạn gái Trương Mỹ Nhân trong chuyến du lịch Thái Lan

Về kế hoạch đám cưới và những dự định sau này, cặp đôi cho biết sẽ chia sẻ với khán giả trong thời gian tới. Đồng thời, Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn yêu thương, ủng hộ cả hai và tổ ấm nhỏ của họ.

Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi - Ảnh 4
Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn yêu thương, ủng hộ cả hai và tổ ấm nhỏ của họ

Trước khi có được cái kết viên mãn này, Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng đã trải qua 5 năm hẹn hò không ít sóng gió khi từng có thời điểm chia tay rồi sau đó tái hợp. Mối quan hệ của cả hai khá kín tiếng, cho đến tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân mới công khai con gái Bona là con của mình và Phí Ngọc Hưng. Kể từ khi công khai có con chung, cặp sao dành nhiều thời gian cùng nhau chăm sóc con gái nhỏ.

Sau màn cầu hôn, Á hậu Vbiz xinh đẹp cùng bạn trai đăng kí kết hôn khi con gái đầu lòng tròn 3 tuổi - Ảnh 5
Trước khi có được cái kết viên mãn này, Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng đã trải qua 5 năm hẹn hò không ít sóng gió

Thời điểm Trương Mỹ Nhân có thai, cô từng bị sốc và lo lắng vì không biết sẽ chăm sóc và nuôi con thế nào. Tuy nhiên, khi đó Phí Ngọc Hưng luôn ở cạnh động viên, chăm sóc cô.

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Trương Mỹ Nhân từng chia sẻ với công chúng rằng ái nữ Bona là một nhóc tỳ cực kỳ hiểu chuyện và luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho những người xung quanh.

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