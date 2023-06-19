Ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khiến dân tình 'tan chảy' với câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ

Trương Mỹ Nhân từng chia sẻ với công chúng rằng ái nữ Bona là một nhóc tỳ cực kỳ hiểu chuyện và luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho những người xung quanh.

Trương Mỹ Nhân gây bất ngờ khi công khai loạt ảnh con gái Bona vào đúng dịp sinh nhật 2 tuổi của nhóc tỳ vào tháng 7/2022. Cô nàng chia sẻ, tên thật của Bona là Phí Tâm Di, là 'trái ngọt' của chuyện tình yêu giữa cô và Phí Ngọc Hưng. Cô nàng chia sẻ, tên thật của Bona là Phí Tâm Di, là 'trái ngọt' của chuyện tình yêu giữa cô và Phí Ngọc Hưng. Mới đây, Trương Mỹ Nhân vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và nhóc tỳ Bona, kèm dòng trạng thái: "Mỗi tối là một câu chuyện. Cảm ơn Bona vì đã là con của mẹ". Cô chia sẻ rằng mình đã dỗ con gái hơn 1 tiếng đồng hồ mà con gái vẫn chưa ngủ, sau đó Bona bỗng thốt lên: "Mẹ... mẹ ơi. Con muốn xin lỗi mẹ".

Mới đây, Trương Mỹ Nhân vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và nhóc tỳ Bona. Trương Mỹ Nhân đã giải thích về lời xin lỗi của con gái nhanh chóng. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết con gái sợ cô mệt vì bé khó ngủ nên đã nhận lỗi về mình. "Bà nhỏ được cái không ngại nói lời xin lỗi và biết lỗi sai của mình. Hiểu chuyện nên mình đỡ vất vả hơn", cô hạnh phúc chia sẻ. Nhiều người không khỏi "tan chảy" về độ đáng yêu cũng như tình cảm mà Bona dành cho mẹ. Nhiều người không khỏi "tan chảy" về độ đáng yêu cũng như tình cảm mà Bona dành cho mẹ

Gần 3 tuổi, con gái của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà còn là một nhóc tỳ vô cùng hiểu chuyện và sống tình cảm với mọi người. Gần 3 tuổi, con gái của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà con là một nhóc tỳ vô cùng hiểu chuyện và sống tình cảm với mọi người. Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, từng dự thi Miss Teen 2011 và đoạt Quán quân Người mẫu trẻ châu Á 2015 ở Hàn Quốc. Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và trở thành Á hậu 1. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, từng dự thi Miss Teen 2011 và đoạt Quán quân Người mẫu trẻ châu Á 2015 ở Hàn Quốc. Ngoài lĩnh vực người mẫu, Trương Mỹ Nhân từng góp mặt trong các phim điện ảnh, truyền hình như: Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp... Năm ngoái, người đẹp công khai con gái 2 tuổi và xác nhận bạn trai nam diễn viên Phí Ngọc Hưng chính là cha đẻ của đứa trẻ.

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2 Trước nghi vấn Trương Mỹ Nhân đang có em bé, Phí Ngọc Hưng lập tức có động thái đáp trả lại cộng đồng mạng.

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