Ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khiến dân tình 'tan chảy' với câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ

Hậu trường 19/06/2023 19:21

Trương Mỹ Nhân từng chia sẻ với công chúng rằng ái nữ Bona là một nhóc tỳ cực kỳ hiểu chuyện và luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho những người xung quanh.

Trương Mỹ Nhân gây bất ngờ khi công khai loạt ảnh con gái Bona vào đúng dịp sinh nhật 2 tuổi của nhóc tỳ vào tháng 7/2022. Cô nàng chia sẻ, tên thật của Bona là Phí Tâm Di, là 'trái ngọt' của chuyện tình yêu giữa cô và Phí Ngọc Hưng.

Ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khiến dân tình 'tan chảy' với câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ - Ảnh 1
Cô nàng chia sẻ, tên thật của Bona là Phí Tâm Di, là 'trái ngọt' của chuyện tình yêu giữa cô và Phí Ngọc Hưng.

Mới đây, Trương Mỹ Nhân vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và nhóc tỳ Bona, kèm dòng trạng thái: "Mỗi tối là một câu chuyện. Cảm ơn Bona vì đã là con của mẹ". Cô chia sẻ rằng mình đã dỗ con gái hơn 1 tiếng đồng hồ mà con gái vẫn chưa ngủ, sau đó Bona bỗng thốt lên: "Mẹ... mẹ ơi. Con muốn xin lỗi mẹ"

Ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khiến dân tình 'tan chảy' với câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ - Ảnh 2
Mới đây, Trương Mỹ Nhân vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và nhóc tỳ Bona.

Trương Mỹ Nhân đã giải thích về lời xin lỗi của con gái nhanh chóng. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết con gái sợ cô mệt vì bé khó ngủ nên đã nhận lỗi về mình. "Bà nhỏ được cái không ngại nói lời xin lỗi và biết lỗi sai của mình. Hiểu chuyện nên mình đỡ vất vả hơn", cô hạnh phúc chia sẻ. Nhiều người không khỏi "tan chảy" về độ đáng yêu cũng như tình cảm mà Bona dành cho mẹ. 

Ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khiến dân tình 'tan chảy' với câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ - Ảnh 3

Nhiều người không khỏi "tan chảy" về độ đáng yêu cũng như tình cảm mà Bona dành cho mẹ

Gần 3 tuổi, con gái của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà còn là một nhóc tỳ vô cùng hiểu chuyện và sống tình cảm với mọi người.

Ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khiến dân tình 'tan chảy' với câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ - Ảnh 4
Gần 3 tuổi, con gái của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà con là một nhóc tỳ vô cùng hiểu chuyện và sống tình cảm với mọi người.

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, từng dự thi Miss Teen 2011 và đoạt Quán quân Người mẫu trẻ châu Á 2015 ở Hàn Quốc. Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và trở thành Á hậu 1.

Ái nữ nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng khiến dân tình 'tan chảy' với câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ - Ảnh 5
Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, từng dự thi Miss Teen 2011 và đoạt Quán quân Người mẫu trẻ châu Á 2015 ở Hàn Quốc.

Ngoài lĩnh vực người mẫu, Trương Mỹ Nhân từng góp mặt trong các phim điện ảnh, truyền hình như: Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp...

Năm ngoái, người đẹp công khai con gái 2 tuổi và xác nhận bạn trai nam diễn viên Phí Ngọc Hưng chính là cha đẻ của đứa trẻ.

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2

Phí Ngọc Hưng chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bà xã' Trương Mỹ Nhân mang thai lần 2

Trước nghi vấn Trương Mỹ Nhân đang có em bé, Phí Ngọc Hưng lập tức có động thái đáp trả lại cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Trương Mỹ Nhân con gái Trương Mỹ Nhân

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi