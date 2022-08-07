Vụ ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha: Các nghệ sĩ đã được trả hộ chiếu về nước

Hậu trường 07/08/2022 20:11

Tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin, thẩm phán nước này đã trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam sau 1 tháng rưỡi tịch thu.

Mới đây, ngày 7/8, tờ Ultima Hora đã tiếp tục chia sẻ thông tin về 2 nghệ sĩ Việt Nam vướng lùm xùm ở Tây Ban Nha. Theo đó, Tờ báo nước này viết, tòa án điều tra Palma - nơi đang điều tra vụ hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx hồi cuối tháng 6 - đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai người này vào ngày 3/8.

Tờ báo cho hay, hai nghi phạm sau khi bị bắt vài giờ đã được đưa tới toà án Vía Alemán. Cả hai đều sử dụng quyền không làm chứng trước thẩm phán. Sau đó thẩm phán quyết định trả tự do cho hai người nhưng tịch thu hộ chiếu của họ.

Ultima Hora viết, gần một tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, hai người này đã có thể trở về nước.

Được biết, Ultima Hora ra đời năm 1893, là tờ báo hàng đầu ở quần đảo Balearic (quần đảo của Tây Ban Nha trong biển Địa Trung Hải gồm bốn đảo lớn trong đó có Mallorca).

Vụ ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha: Các nghệ sĩ đã được trả hộ chiếu về nước - Ảnh 1
Hai nghệ sĩ đã được trả lại hộ chiếu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”.

Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Vụ ồn ào của hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha: Các nghệ sĩ đã được trả hộ chiếu về nước - Ảnh 2
Vụ ồn ào của hai nghệ sĩ tại nước ngoài khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Dân Trí, hai nghệ sĩ tiếp tục được ẩn danh và chỉ được nhắc tới với chi tiết rằng "một người là nhạc sĩ, một người là diễn viên, cả hai đều rất nổi tiếng tại Việt Nam". Một số chi tiết trong vụ việc tiếp tục được đề cập lại dựa trên lời khai của cô gái.

Theo đó, hai nghệ sĩ lưu lại tại một khách sạn ở Majorca, cô gái 17 tuổi lưu lại tại một khách sạn khác. Họ tình cờ gặp gỡ tại một nhà hàng trong buổi tối ngày 25/6.

Hai bên trò chuyện, dùng đồ uống, rồi cùng ra bãi biển, có một số cử chỉ thân mật, sau đó họ cùng trở về phòng của một trong hai người đàn ông, chính tại đây, cô gái cho biết mình đã bị cưỡng hiếp. Cô gái còn cho biết mình đã bị ép buộc đi tắm sau khi sự việc xảy ra. Cô gái là người Anh, ngay sau khi trình báo sự việc, cô gái và gia đình đã rời khỏi đảo Majorca.

Hiện, vụ việc vẫn khiến dư luận quan tâm.

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