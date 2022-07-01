Vụ cô gái bị thanh niên khống chế, sàm sỡ tại Hà Nội: Loạt sao Việt bức xúc lên tiếng

Hậu trường 01/07/2022 09:54

Nhiều sao Việt như Phương Vy, Phương Anh, Vũ Mạnh Cường không khỏi bức xúc trước vụ việc nam thanh niên sàm sỡ cô gái trẻ tại Hà Nội vừa qua.

Mới đây, đoạn clip một cô gái bất ngờ bị nam thanh niên xông vào khống chế, bịt miệng, sàm sỡ vòng 1 khiến dân tình vô cùng xôn xao. Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 28/6 tại nhà trọ ở phố Đông Tác (P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội). Sau 10 giây thực hiện hành vi đồi bại, nam thanh niên đã bỏ chạy. 

Vụ cô gái bị thanh niên khống chế, sàm sỡ tại Hà Nội: Loạt sao Việt bức xúc lên tiếng - Ảnh 1
Đối tượng sàm sỡ cô gái  - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thông tin về vụ việc được công bố đã nhận về phản ứng khá gay gắt của dư luận trong đó có cả cả những người nổi tiếng như ca sĩ Phương Vy, MC Vũ Mạnh Cường và á hậu Phạm Ngọc Phương Anh.

Theo Thanh Niên, Phương Vy thể hiện sự đồng cảm với cô gái trong vụ việc và hy vọng hành vi của gã biến thái này sẽ được phát luật trừng trị thích đáng. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: "Chắc chắn cô gái ấy sẽ rất hoảng loạn và bị ám ảnh rất lâu sau vụ việc. Chính vì thế, tôi rất mong phía cơ quan chức năng có mức xử phạt thật nặng những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục. Còn nếu vẫn chỉ là mức phạt vài trăm ngàn đồng là quá nhẹ so với nỗi sợ hãi và sự ám ảnh mà người phụ nữ phải chịu. Tùy thuộc theo cấp độ và hành động của họ gây ra, phía cơ quan chức nên có biện pháp xử phạt".

Vụ cô gái bị thanh niên khống chế, sàm sỡ tại Hà Nội: Loạt sao Việt bức xúc lên tiếng - Ảnh 2
Ca sĩ Phương Vy - Ảnh: Internet

Trong khi đó, MC Vũ Mạnh Cường nhận định đây là một kiểu tấn công tình dục, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, nam MC cũng hy vọng các cô gái bằng mọi cách bảo vệ mình cũng như mong xã hội cần có cái nhìn bớt khắt khe đối với những cô gái bị tấn công tình dục vì họ vốn dĩ là nạn nhân.

Theo nam MC, việc tạo cái nhìn dễ chịu hơn đối với những cô gái bị tấn công tình dục cũng là cách giúp họ mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình. Riêng với trường hợp này, anh mong các cô gái lên tiếng để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Anh chia sẻ: "Pháp luật sẽ thực thi nếu như các cô gái yêu cầu bảo vệ danh dự của mình. Tôi nghĩ pháp luật và báo giới sẽ có cách bảo vệ danh tính, cuộc sống của cô gái này".

Vụ cô gái bị thanh niên khống chế, sàm sỡ tại Hà Nội: Loạt sao Việt bức xúc lên tiếng - Ảnh 3
MC Vũ Mạnh Cường - Ảnh: Internet

 

vể á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, cô cho biết cô không thể hình dung lại có một sự việc như thế xảy ra và cho rằng đây sẽ là “vết sẹo tinh thần" đối với cô gái trong câu chuyện. Á hậu Việt Nam 2020 chia sẻ thêm: “Phương Anh rất thương cho bạn nữ trong clip, cho tất cả bạn gái và cho cả những thế hệ phụ nữ sau này, sẽ vẫn phải chịu đựng những hệ lụy của xã hội nếu như chúng ta không có những biện pháp nghiêm ngặt cho những trường hợp thiếu đạo đức, vô văn hóa như thế này”.

Vụ cô gái bị thanh niên khống chế, sàm sỡ tại Hà Nội: Loạt sao Việt bức xúc lên tiếng - Ảnh 4
Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh - Ảnh: Internet

Người đẹp 9X bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi này. Bên cạnh đó, cô mong cộng đồng chung tay bảo vệ cô gái và tất cả phái nữ, “để những trường hợp đáng tiếc như vậy sẽ không xảy ra nữa”.

Theo báo Giao Thông, ngày 30/6, lực lượng công an đã làm rõ và triệu tập nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái về trụ sở Công an phường Kim Liên để xác minh. Bước đầu, người này được xác định là N.H.A (SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Nam thanh niên trình bày, tối 27/6, rạng sáng 28/6 trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng thì bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ và bám theo cô gái về tận phòng trọ ở phường Kim Liên để thực hiện hành vi này. Công an quận Đống Đa cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Từ khóa:   ca sĩ Phương Vy á hậu Phạm Ngọc Phương Anh MC Vũ Mạnh Cường

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