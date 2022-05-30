Vốn nổi tiếng về tài năng trên sân cỏ, nhưng dàn sao bóng đá này còn khiến khán giả phải 'mắt chữ O mồm chữ A' khi biết về độ giàu có của mình

Tài năng trên sân bóng là thế, nhưng những ngôi sao thuộc đội tuyển bóng đá Việt Nam còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải bất ngờ.

Thế giới bóng đá hiện đại ngày nay không ít những ngôi sao sở hữu cho mình khối tài sản khủng nhờ vào tài năng của mình trên sân cỏ. Tiêu biểu có thể kể đến cái tên đình đám như Cristiano Ronaldo với số tài sản vượt mốc 1 tỷ USD. Không chỉ riêng Châu Âu mà tại Việt Nam những cầu thủ được trả lương rất hậu hĩnh bởi vậy dù còn khá trẻ nhưng những cầu thủ này sẽ khiến cho mọi người trầm trồ vị độ giàu có của mình. Nguyễn Quang Hải Quang Hải đi nhận chiếc siêu xe Mercedes của mình - Ảnh: Internet Mở màn trong danh sách này là một cái tên không thể không nhắc đến đó chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, kể từ khi được khán giả biết đến tiền vệ của CLB Hà Nội từng bước một có được vị trí vững chắc trong làng bóng đá Việt Nam nhờ vậy mà anh chàng nhận được rất nhiều bản hợp đồng quảng cáo béo bỡ, tiền thưởng...giúp Quang Hải sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 25.

Không những thế, Quang Hải còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, các hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh chàng tậu nhà ở Hà Nội và TP HCM từng khiến các fan đứng ngồi không yên, trầm trồ trước sự thành công của ngôi sao sinh năm 1997. GIờ đây với việc sắp sửa được ra nước ngoài thi đấu, nói không ngoa khi cho rằng anh chàng là một trong những nam cầu thủ giàu có nhất Việt Nam. Nguyễn Công Phượng Công Phượng sở hữu chuỗi cà phê mang tên mình ''CP10'' - Ảnh: Internet Công Phượng được biết đến là một trong những "đại gia ngầm" trong giới cầu thủ Việt Nam. Nổi lên từ sớm khi có được coi là thần đồng của bóng đá Việt Nam, cụ thể tại thời điểm mới ra mắt khán giả cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL cho thấy tài năng của mình đã vượt ngoài phạm vi lãnh thổ của Việt Nam bằng việc xuất ngoại thi đấu ở độ tuổi còn khá trẻ.

Dù cho sau đó không thể cạnh tranh được vị trí tại những CLB ở nước ngoài nhưng số tiền anh nhận được cũng giúp cho ngôi sao 27 tuổi có được số tiền mơ ước. Bằng chứng là vào năm 2019, Công Phượng thành lập một công ty thương mại về thể thao với vai trò chủ tịch, bà xã của anh là Viên Minh giữ chức vụ quản lý và khai thác thương mại. Hiện tại, vợ chồng Công Phượng đang sở hữu một căn hộ hạng sang ở Landmark 81 cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Thủ môn Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng và bạn gái bên cạnh siêu xe Mclaren trị giá hàng chục tỷ đồng - Ảnh: Internet Sau kỳ tích của bóng đá Việt Nam đầu năm 2019 tại Thường Châu, thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong những nhân vật nổi đình nổi đám.Tưởng chừng như sự nghiệp quần đùi áo số của Tiến Dũng sẽ ngày càng bay cao thì bất chợt anh có dấu hiệu chững lại và thường thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trên sân cỏ. Nguyên nhân được nhiều người hâm mộ cho rằng, anh chàng quá mải mê tham gia sự kiện mà bỏ bê việc luyện tập. Dẫu vậy số tiền mà chàng thủ môn này kiếm được từ việc đi sự kiện cũng khiến nhiều người phải bất ngờ, cụ thể sau thành tích tại Thường Châu ngôi sao sinh năm 1997 đắt show truyền hình, quảng cáo với giá cát-xê cao ngất ngưởng. Khi chuyển vào TP HCM sinh sống, Bùi Tiến Dũng đã mua ngay một căn nhà tiền tỷ giữa lòng thành phố. Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng hiện là chủ của một thương hiệu thời trang ở ngay trung tâm mặt tiền quận 1. Bên cạnh đó, anh còn nổi tiếng với thú chơi siêu xe khi tậu không ít siêu xe giá trị lên đến bạc tỷ. Nguyễn Văn Toàn Văn Toàn cũng không hề kém cạnh với thương hiệu thời trang nổi tiếng - Ảnh: Internet "Chủ tịch" Văn Toàn cũng không nằm ngoài danh sách những tuyển thủ Việt Nam sở hữu khối tài sản đồ sộ. Được biết anh chàng đã tự mua nhà ở Hà Nội sau nhiều năm theo nghiệp bóng đá. Ngoài ra Văn Toàn cũng sở hữu một quán cà phê ở Hải Phòng nằm trong chuỗi của bầu Đức cùng một thương hiệu thời trang nổi đình nổi đám được giới trẻ yêu thích. Căn hộ mới được Văn Lâm tậu trị giá hàng chục tỷ đồng được anh khoe mới đây trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Đặng Văn Lâm - Ảnh: Internet Ngoài những cầu thủ đã nêu ở trên còn một vài cái tên giàu có khác có thể kể đến như thủ môn Đặng Văn Lâm khi Lâm Tây vừa khoe mới tậu căn hộ sang trọng với giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Vì sao đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng không có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu? Chạnh lòng vì ngày vui không có bố mẹ góp mặt, vợ Bùi Tiến Dũng không giấu được sự nghẹn ngào. Một người bạn thân của cô dâu - chú rể cũng hé lộ một phần nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/von-noi-tieng-ve-tai-nang-tren-san-co-nhung-dan-sao-bong-da-nay-con-khien-khan-gia-phai-mat-chu-o-mom-chu-a-khi-biet-ve-do-giau-co-cua-minh-472265.html