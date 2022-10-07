Vốn kín tiếng về chuyện hôn nhân, BTV Hoài Anh hiếm hoi tiết lộ thói quen 'xấu' của chồng

Hậu trường 07/10/2022 15:34

Vốn là người kín tiếng khi nhắc tới chồng, BTV Hoài Anh bất ngờ chia sẻ ảnh tình cảm, nói lời ngọt ngào mừng sinh nhật ông xã.

BTV Hoài Anh là gương mặt quá quen thuộc với khán giả xem truyền hình, đặc biệt là khán giả từng yêu thích bản tin Thời sự 19h của VTV. Cô là người dẫn chương trình nói giọng miền Nam đầu tiên giữ sóng của bản tin này.

Tuy nhiên sau đó, BTV Hoài Anh chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ từ ngày 1/1/2022. Là người được công chúng yêu mến, BTV Hoài Anh lại rất kín tiếng về chuyện đời tư. Cô thường nhắc tới con gái nhưng hiếm hoi khi đăng ảnh hay nói về chồng.

Vốn kín tiếng về chuyện hôn nhân, BTV Hoài Anh hiếm hoi tiết lộ thói quen 'xấu' của chồng - Ảnh 1
BTV Hoài Anh hạnh phúc bên ông xã - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ BTV chia sẻ: "Sinh nhật đồng chí bạn trong ảnh. Quà là nguyên quả vợ nằm nhàu nhĩ và sốt suốt mấy hôm. Úp tấm hình này để chúc mừng, và cũng để nhắc nhớ là thực ra vợ vẫn lung linh nhá. Bèo nhèo là nhất thời còn xinh đẹp là mãi mãi. Được cái đồng chí bạn đi nhậu hay đi đâu cũng hay chụp hình gửi về cho mình… thèm chơi! Hôm tiết canh, hôm thì thịt chó, hôm mắm tôm… Tin nhắn mang đầy màu sắc ẩm thực. Nhưng đề nghị lần sau ngoài tin nhắn mô tả thì phải có hiện vật đi kèm nữa. Tóm lại là bánh kem séc cờ xi sẵn rồi, ba về cắt nhé".

Cô cũng tiết lộ, chồng đi nhậu hay đi đâu cũng có thói quen chụp hình báo cáo với vợ. BTV Hoài Anh hài hước cho hay: "Tin nhắn mang đầy màu sắc ẩm thực nhưng đề nghị lần sau ngoài tin nhắn mô tả thì phải có hiện vật đi kèm nữa".

Vốn kín tiếng về chuyện hôn nhân, BTV Hoài Anh hiếm hoi tiết lộ thói quen 'xấu' của chồng - Ảnh 2
BTV Hoài Anh từng gây ấn tượng với khán giả khi là người dẫn chương trình nói giọng miền Nam đầu tiên giữ sóng bản tin Bản tin Thời sự 19h của VTV - Ảnh: FBNV

BTV Hoài Anh từng chia sẻ chồng mình là một doanh nhân. Cô biết chồng cô là người thiệt thòi, luôn phải sinh hoạt theo thời gian của vợ. Hầu hết công việc trong nhà, ông xã cô đều san sẻ cùng vợ. Đồng thời, cô cũng tiết lộ ông xã là người rất yêu thương vợ con và thông cảm với công việc bận rộn của Hoài Anh. Ngoài nhận được sự thấu hiểu của chồng, BTV Hoài Anh còn nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ chồng. Đây chính là hậu phương vững chắc ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp.

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