Mới đây, thu nhập của Hoa hậu Thùy Tiên đã được ông Nawat Itsaragrisil (Chủ tịch Miss Grand International) tiết lộ công khai.

Vào chiều ngày 5/10, sau lễ trao "sash" cho thí sinh Miss Grand International 2022, người sáng lập kiêm Chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil có chia sẻ gây chú ý về Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Trong bài phát biểu, ông Nawat tiết lộ Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu USD trong nhiệm kỳ hoa hậu. Thu nhập của cô đến từ việc dự sự kiện, làm đại sứ cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng trong nước và quốc tế. Ông Nawat chia sẻ: "Tiên không phải cô gái đẹp nhất năm ngoái, nhưng tất nhiên, Tiên cũng thuộc nhóm 5 hoặc 10 cô gái xinh xắn nhất. Hơn thế nữa, Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ lúc đăng quang đến nay, Tiên đã nhận được hợp đồng quảng cáo của những nhãn hàng lớn, giúp hãng nâng cao doanh số bán hàng".

Do đó, thành quả của Thùy Tiên là những gì Chủ tịch Miss Grand International muốn nhìn thấy ở người kế nhiệm cô năm nay.

Ong Nawat tiết lộ Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu USD trong nhiệm kỳ hoa hậu - Ảnh: Internet

Từ khi đăng quang Miss Grand International 2021 vào tháng 12/2021, Thùy Tiên trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón. Thu nhập của người đẹp này được cho là từ 2 nguồn chính là từ quảng cáo và chạy sự kiện. Chính vì vậy, hoa hậu Thùy Tiên cũng là một trong những là ngôi sao "đắt show", được mời dự nhiều sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Cô được cho là có mức cát-xê dẫn đầu trong giới người đẹp.

Trước đó, ông Nawat Itsaragrisil từng chia sẻ với người hâm mộ biết Hoa hậu Thùy Tiên đã kiếm 100 triệu Baht chỉ sau 3 tháng nhờ độ phủ sóng trong các chương trình truyền hình, quảng cáo.

Thùy Tiên chuẩn bị trao vương miện cho người kế nhiệm trong cuộc thi đang diễn ra ở Indonesia - Ảnh: FBNV

Sau gần 10 tháng đương nhiệm, Thùy Tiên chuẩn bị trao vương miện cho người kế nhiệm trong cuộc thi đang diễn ra ở Indonesia. Chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức ngày 25/10 tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-tich-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-tiet-lo-thu-nhap-cua-thuy-tien-trong-nhiem-ky-510595.html