Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tiết lộ thu nhập của Thùy Tiên trong nhiệm kỳ

Hậu trường 06/10/2022 13:48

Mới đây, thu nhập của Hoa hậu Thùy Tiên đã được ông Nawat Itsaragrisil (Chủ tịch Miss Grand International) tiết lộ công khai.

Vào chiều ngày 5/10, sau lễ trao "sash" cho thí sinh Miss Grand International 2022, người sáng lập kiêm Chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil có chia sẻ gây chú ý về Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Trong bài phát biểu, ông Nawat tiết lộ Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu USD trong nhiệm kỳ hoa hậu. Thu nhập của cô đến từ việc dự sự kiện, làm đại sứ cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng trong nước và quốc tế. Ông Nawat chia sẻ: "Tiên không phải cô gái đẹp nhất năm ngoái, nhưng tất nhiên, Tiên cũng thuộc nhóm 5 hoặc 10 cô gái xinh xắn nhất. Hơn thế nữa, Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ lúc đăng quang đến nay, Tiên đã nhận được hợp đồng quảng cáo của những nhãn hàng lớn, giúp hãng nâng cao doanh số bán hàng".

Do đó, thành quả của Thùy Tiên là những gì Chủ tịch Miss Grand International muốn nhìn thấy ở người kế nhiệm cô năm nay.

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tiết lộ thu nhập của Thùy Tiên trong nhiệm kỳ - Ảnh 1
Ong Nawat tiết lộ Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu USD trong nhiệm kỳ hoa hậu - Ảnh: Internet

 

Từ khi đăng quang Miss Grand International 2021 vào tháng 12/2021, Thùy Tiên trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón. Thu nhập của người đẹp này được cho là từ 2 nguồn chính là từ quảng cáo và chạy sự kiện. Chính vì vậy, hoa hậu Thùy Tiên cũng là một trong những là ngôi sao "đắt show", được mời dự nhiều sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Cô được cho là có mức cát-xê dẫn đầu trong giới người đẹp.

Trước đó, ông Nawat Itsaragrisil từng chia sẻ với người hâm mộ biết Hoa hậu Thùy Tiên đã kiếm 100 triệu Baht chỉ sau 3 tháng nhờ độ phủ sóng trong các chương trình truyền hình, quảng cáo.

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tiết lộ thu nhập của Thùy Tiên trong nhiệm kỳ - Ảnh 2
Thùy Tiên chuẩn bị trao vương miện cho người kế nhiệm trong cuộc thi đang diễn ra ở Indonesia - Ảnh: FBNV

Sau gần 10 tháng đương nhiệm, Thùy Tiên chuẩn bị trao vương miện cho người kế nhiệm trong cuộc thi đang diễn ra ở Indonesia. Chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức ngày 25/10 tới.

Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan

Thiên Ân đi ăn tối cùng Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand: Đánh son đỏ chót hút sạch spotlight của chị đại Thái Lan

Đây là cơ hội rất lớn để Thiên Ân tiếp xúc gần với BTC Miss Grand International, cho họ hiểu rõ hơn về mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hoa hậu Thùy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 50 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh