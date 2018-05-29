Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp

Hậu trường 29/05/2018 16:47

Hình ảnh mới nhất của Lan Phương sau 2 tuần sinh con khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Có lẽ việc làm mẹ và phải thức đêm chăm con đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc của nữ diễn viên.

Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng vào sáng 15/5 bằng phương pháp sinh mổ. 2 tuần sau sinh, hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã ổn định và có thể chăm sóc em bé.

Dù trong thời gian ở cữ nhưng Lan Phương cũng không quên cập nhật hình ảnh mới nhất của mình và con gái khoe với khán giả. Cô khiến nhiều chị em xuýt xoa vì vẫn giữ được làn da mịn màng, hồng hào và rạng rỡ chỉ ít ngày sau sinh.

Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp - Ảnh 1
Lan Phương khoe nhan sắc tươi trẻ bên cạnh con gái sau sinh 1 tuần - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trong đoạn livestream vào tối qua (29/5), Lan Phương khiến cư dân mạng bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt hơi nhợt nhạt, bọng mắt to kém sắc. Nhìn vào hình ảnh này, nhiều khán giả suy đoán, có lẽ vì lần đầu làm mẹ nên chân dài này chưa quen khi chăm sóc em bé. Việc thiếu ngủ vì thức đêm chăm con cũng ảnh hưởng không tốt đến làn da của Lan Phương.

Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của Lan Phương trong đoạn livestream quảng cáo mới nhất trên trang cá nhân của cô - Ảnh: FBNV
Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp - Ảnh 3
Bà mẹ trẻ gây bất ngờ vì xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng thiếu sức sống - Ảnh: FBNV 
Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp - Ảnh 4
Dù cố gượng cười nhưng Lan Phương vẫn không che giấu được sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt - Ảnh: FBNV

Lan Phương viết nhật kí đi mổ, hài hước tiết lộ con mới sinh ngậm ngực bố

Lan Phương viết nhật kí đi mổ, hài hước tiết lộ con mới sinh ngậm ngực bố

Vì muốn lưu giữ lại những kí ức về việc sinh con, diễn viên Lan Phương đã viết nhật kí và chia sẻ trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương Lan Phương sinh con diễn viên Lan Phương

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42