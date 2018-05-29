Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp

Hình ảnh mới nhất của Lan Phương sau 2 tuần sinh con khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Có lẽ việc làm mẹ và phải thức đêm chăm con đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc của nữ diễn viên.

Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng vào sáng 15/5 bằng phương pháp sinh mổ. 2 tuần sau sinh, hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên Cô gái xấu xí đã ổn định và có thể chăm sóc em bé.

Dù trong thời gian ở cữ nhưng Lan Phương cũng không quên cập nhật hình ảnh mới nhất của mình và con gái khoe với khán giả. Cô khiến nhiều chị em xuýt xoa vì vẫn giữ được làn da mịn màng, hồng hào và rạng rỡ chỉ ít ngày sau sinh.

Lan Phương khoe nhan sắc tươi trẻ bên cạnh con gái sau sinh 1 tuần - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trong đoạn livestream vào tối qua (29/5), Lan Phương khiến cư dân mạng bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt hơi nhợt nhạt, bọng mắt to kém sắc. Nhìn vào hình ảnh này, nhiều khán giả suy đoán, có lẽ vì lần đầu làm mẹ nên chân dài này chưa quen khi chăm sóc em bé. Việc thiếu ngủ vì thức đêm chăm con cũng ảnh hưởng không tốt đến làn da của Lan Phương.

Hình ảnh mới nhất của Lan Phương trong đoạn livestream quảng cáo mới nhất trên trang cá nhân của cô - Ảnh: FBNV

Bà mẹ trẻ gây bất ngờ vì xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng thiếu sức sống - Ảnh: FBNV

Dù cố gượng cười nhưng Lan Phương vẫn không che giấu được sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt - Ảnh: FBNV

Lan Phương viết nhật kí đi mổ, hài hước tiết lộ con mới sinh ngậm ngực bố Vì muốn lưu giữ lại những kí ức về việc sinh con, diễn viên Lan Phương đã viết nhật kí và chia sẻ trên trang cá nhân.

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