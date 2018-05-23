Con gái tròn 8 ngày tuổi, Lan Phương bồi hồi: ‘Tôi phải tập vượt qua những cơn đau do vết mổ và bầu ngực căng tức’

Hậu trường 23/05/2018 14:38

Sau hơn 1 tuần sinh con, sức khỏe của Lan Phương đã dần hồi phục. Và hiện tại, cô đang tập làm quen với việc chăm sóc con.

Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng vào sáng 15/5 theo phương pháp sinh mổ. Được biết em bé nặng 3,35kg và được đặt tên là Lina Linh Duffy.

Hiện tại, nữ diễn viên Cô gái xấu xí đang nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau sinh. Tuy nhiên, cô cũng không quên chia sẻ với công chúng về cảm xúc của mình trong lần đầu làm mẹ.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Lan Phương vừa đăng tải dòng tâm sự nói lên tâm trạng của mình sau hơn 1 tuần bên cạnh và chăm sóc con.

Con gái tròn 8 ngày tuổi, Lan Phương bồi hồi: ‘Tôi phải tập vượt qua những cơn đau do vết mổ và bầu ngực căng tức’ - Ảnh 1
Sau hơn 1 tuần sinh con, Lan Phương đang học tắm cho em bé, thay tã và dỗ khi con khóc - Ảnh: FBNV

Lan Phương viết: “8 ngày với cuộc sống thay đổi hoàn toàn, phải tập vượt qua những cơn đau vết mổ và bầu ngực căng tức, học tắm em bé, cách cho con bú, thay tã, dỗ con khóc... Có vài lúc mình mệt tưởng không chịu được, chỉ muốn khóc, nhất là khi em bé bú đau như có vài cái kim tiêm chọc ra chọc vào bầu ngực mình không ngừng. Nhưng có anh bên cạnh chia sẻ tất cả mọi thứ, yêu thương, kiên nhẫn an ủi, động viên mình và nhất là khi thấy con như thiên thần nằm bên cạnh là mình lại mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ khi có con bạn mới có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc và yêu gia đình nhỏ của mình như thế nào”.

Con gái tròn 8 ngày tuổi, Lan Phương bồi hồi: ‘Tôi phải tập vượt qua những cơn đau do vết mổ và bầu ngực căng tức’ - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất vừa được Lan Phương đăng tải. Nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe sau sinh - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, dòng trạng thái của bà mẹ trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. 

Con gái tròn 8 ngày tuổi, Lan Phương bồi hồi: ‘Tôi phải tập vượt qua những cơn đau do vết mổ và bầu ngực căng tức’ - Ảnh 3
Dưới bài viết của Lan Phương, nhiều mẹ bỉm sữa cũng vào chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con - Ảnh: FBNV
Con gái tròn 8 ngày tuổi, Lan Phương bồi hồi: ‘Tôi phải tập vượt qua những cơn đau do vết mổ và bầu ngực căng tức’ - Ảnh 4
Hình ảnh rõ mặt con gái được Lan Phương chia sẻ cách đây ít ngày - Ảnh: FBNV

Lan Phương nghẹn ngào kể lại nhật ký sinh con: Vì quá sợ hãi nên đã khóc suốt quãng đường vào phòng mổ

Lan Phương nghẹn ngào kể lại nhật ký sinh con: Vì quá sợ hãi nên đã khóc suốt quãng đường vào phòng mổ

Diễn viên Lan Phương xúc động kể lại những gì bản thân đã trải qua trong ngày chào đón con gái đầu lòng ra đời. Đây là ngày thiêng liêng và hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

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