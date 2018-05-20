Lan Phương vừa sinh con, Hồng Đăng nhảy vào bình luận sốc về danh tính cha đứa bé

Hậu trường 20/05/2018 13:32

Dòng bình luận của Hồng Đăng bên dưới tấm hình con gái Lan Phương khiến không ít người choáng váng.

Sáng 15/5, diễn viên Lan Phương đã hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Người đẹp sinh năm 1983 không thể sinh thường do ngôi thai ngược và gặp một số vấn đề về sức khỏe trong thai kỳ. Con gái Lan Phương và chồng Tây chào đời với cân nặng 3,35kg, chiều dài 50cm và được đặt tên là Lina Linh Duffy.

Lan Phương vừa sinh con, Hồng Đăng nhảy vào bình luận sốc về danh tính cha đứa bé - Ảnh 1

Lan Phương hạnh phúc khoe con gái mới sinh - Ảnh: FBNV

Khi hình ảnh con gái nữ diễn viên được chia sẻ trên mạng xã hội, rất đông fan đã để lại bình luận chúc mừng. Hầu hết, mọi người đều nhận xét rằng cô bé rất giống bố, có nhiều nét lai Tây cực đáng yêu. Tuy nhiên, riêng diễn viên Hồng Đăng lại bất ngờ để lại một dòng bình luận khó hiểu: “Giống bố Phong quá!”.

Lan Phương vừa sinh con, Hồng Đăng nhảy vào bình luận sốc về danh tính cha đứa bé - Ảnh 2

Hồng Đăng bất ngờ bình luận khó hiểu - Ảnh: FBNV

Tiết lộ của Hồng Đăng khiến nhiều khán giả hoang mang, bởi Phong không phải là tên của chồng Lan Phương. Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều người nhận ra đây chỉ là câu nói đùa của Hồng Đăng. Phong ở đây chính là nhân vật Phong trong phim Cả một đời ân oán, người có mối tình nhiều sóng gió với Diệu (do Lan Phương thủ vai).

Lan Phương vừa sinh con, Hồng Đăng nhảy vào bình luận sốc về danh tính cha đứa bé - Ảnh 3

Những bình luận hài hước của hai diễn viên khiến nhiều người bật cười - Ảnh: FBNV

Đọc dòng bình luận trêu ghẹo của đồng nghiệp, Lan Phương gay gắt đáp lại: “Anh ăn dưa bở nhiều thế nhỉ?”. Tuy vậy, Hồng Đăng vẫn tiếp tục “chơi lầy” khi nói: “Bở gì, đó là điều đương nhiên”.

Lan Phương vừa sinh con, Hồng Đăng nhảy vào bình luận sốc về danh tính cha đứa bé - Ảnh 4

Lan Phương và Hồng Đăng trong 'Cả một đời ân oán' - Ảnh: Internet

Lan Phương vừa sinh con, Hồng Đăng nhảy vào bình luận sốc về danh tính cha đứa bé - Ảnh 5

Đây mới thật sự là cha của con gái Lan Phương - Ảnh: FBNV

Lan Phương chính thức hé lộ dung mạo con gái vừa sinh: Vẻ đẹp lai Tây 'đốn tim' nhiều người

Lan Phương chính thức hé lộ dung mạo con gái vừa sinh: Vẻ đẹp lai Tây 'đốn tim' nhiều người

Một ngày sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, Lan Phương đã chính thức chia sẻ hình ảnh "thiên thần nhỏ" vào chiều 16/5.

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