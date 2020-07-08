Vóc dáng nuột nà khó tin của 'Táo Y Tế' Vân Dung ở tuổi U50, ai nhìn cũng khen nức nở

Hậu trường 08/07/2020 15:28

Ở tuổi 45, nghệ sĩ Vân Dung khiến nhiều đồng nghiệp xuýt xoa khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn như gái 20.

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của khán giả miền Bắc. Cô được nhớ đến bởi lối diễn xuất hài hước tự nhiên. Khác với vẻ dung dị, xuề xòa trên sân khấu, ngoài đời Vân Dung là một người phụ nữ đẹp và có gu thời trang sành điệu.

nghe si van dung

nghe si van dung 1
Vân Dung khoe dáng nuột nà, chân dài như người mẫu ở tuổi U50 - Ảnh: FB

Mới đây, "Táo Y Tế" thu hút sự chú ý của mọi người khi cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, nữ nghệ sĩ diện váy hoa, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng. Trông cô rất trẻ trung dù đã bước sang tuổi 45. Với chiều cao 1m61, nữ nghệ sĩ hài đất Bắc khiến công chúng xuýt xoa khi tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu, khoe được đôi chân thon dài, trắng ngần trước ống kính.

nghe si van dung 2nghe si van dung 3

nghe si van dung 4
Cô giữ được sự trẻ trung, tươi vui dù trên sân khấu hay ngoài đời thực - Ảnh: FB
nghe si van dung 5
Mọi người hết lời khen ngợi đôi chân thon dài của bà mẹ 1 con - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé cô đã có niềm đam mê với sân khấu. Ít ai biết rằng, nữ nghệ sĩ từng lọt top 15 tại cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, nay là Hoa hậu Việt Nam. Đó là cuộc thi nhan sắc đầu tiên và duy nhất nữ danh hài sinh năm 1975 tham gia.

nghe si van dung 6
Thi thoảng cô đăng ảnh bên con trai - Ảnh: FB

Thoải mái chia sẻ về sự nghiệp, nhưng Vân Dung lại khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Cô hầu như không có bất kỳ chia sẻ nào về chuyện chồng con. Mọi người chỉ biết Vân Dung có một cậu con trai 19 tuổi, cũng có máu nghệ thuật như mẹ.

Vân Dung diện bikini khoe body nóng bỏng ở tuổi 45, nhiều sao Việt thốt lên 'như gái 20'

Vân Dung diện bikini khoe body nóng bỏng ở tuổi 45, nhiều sao Việt thốt lên 'như gái 20'

Vóc dáng thon gọn, gợi cảm của nghệ sĩ Vân Dung ở tuổi ngoài 40 không hề thua kém bất kỳ chân dài đình đám nào.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ hài Vân Dung nhan sắc Vân Dung nghệ sĩ Vân Dung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026