Vóc dáng nuột nà khó tin của 'Táo Y Tế' Vân Dung ở tuổi U50, ai nhìn cũng khen nức nở

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của khán giả miền Bắc. Cô được nhớ đến bởi lối diễn xuất hài hước tự nhiên. Khác với vẻ dung dị, xuề xòa trên sân khấu, ngoài đời Vân Dung là một người phụ nữ đẹp và có gu thời trang sành điệu.

Mới đây, "Táo Y Tế" thu hút sự chú ý của mọi người khi cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, nữ nghệ sĩ diện váy hoa, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng. Trông cô rất trẻ trung dù đã bước sang tuổi 45. Với chiều cao 1m61, nữ nghệ sĩ hài đất Bắc khiến công chúng xuýt xoa khi tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu, khoe được đôi chân thon dài, trắng ngần trước ống kính.

Cô giữ được sự trẻ trung, tươi vui dù trên sân khấu hay ngoài đời thực - Ảnh: FB

Mọi người hết lời khen ngợi đôi chân thon dài của bà mẹ 1 con - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé cô đã có niềm đam mê với sân khấu. Ít ai biết rằng, nữ nghệ sĩ từng lọt top 15 tại cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, nay là Hoa hậu Việt Nam. Đó là cuộc thi nhan sắc đầu tiên và duy nhất nữ danh hài sinh năm 1975 tham gia.

Thi thoảng cô đăng ảnh bên con trai - Ảnh: FB

Thoải mái chia sẻ về sự nghiệp, nhưng Vân Dung lại khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Cô hầu như không có bất kỳ chia sẻ nào về chuyện chồng con. Mọi người chỉ biết Vân Dung có một cậu con trai 19 tuổi, cũng có máu nghệ thuật như mẹ.