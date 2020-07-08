Vóc dáng nuột nà khó tin của 'Táo Y Tế' Vân Dung ở tuổi U50, ai nhìn cũng khen nức nở

Ở tuổi 45, nghệ sĩ Vân Dung khiến nhiều đồng nghiệp xuýt xoa khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn như gái 20.
- Vân Dung hé lộ cuộc sống ở nhà không chạy show mùa dịch
- Bà xã Quyền Linh khoe ảnh đi nghỉ "bí mật" ở Đà Lạt, ai cũng nhầm tưởng hot mom U50 là con gái Lọ Lem vì ngoại hình quá trẻ trung
Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của khán giả miền Bắc. Cô được nhớ đến bởi lối diễn xuất hài hước tự nhiên. Khác với vẻ dung dị, xuề xòa trên sân khấu, ngoài đời Vân Dung là một người phụ nữ đẹp và có gu thời trang sành điệu.
Mới đây, "Táo Y Tế" thu hút sự chú ý của mọi người khi cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, nữ nghệ sĩ diện váy hoa, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng. Trông cô rất trẻ trung dù đã bước sang tuổi 45. Với chiều cao 1m61, nữ nghệ sĩ hài đất Bắc khiến công chúng xuýt xoa khi tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu, khoe được đôi chân thon dài, trắng ngần trước ống kính.
Nghệ sĩ Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé cô đã có niềm đam mê với sân khấu. Ít ai biết rằng, nữ nghệ sĩ từng lọt top 15 tại cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, nay là Hoa hậu Việt Nam. Đó là cuộc thi nhan sắc đầu tiên và duy nhất nữ danh hài sinh năm 1975 tham gia.
Thoải mái chia sẻ về sự nghiệp, nhưng Vân Dung lại khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Cô hầu như không có bất kỳ chia sẻ nào về chuyện chồng con. Mọi người chỉ biết Vân Dung có một cậu con trai 19 tuổi, cũng có máu nghệ thuật như mẹ.