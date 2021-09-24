Cuộc sống hiện tại của vợ cố siêu mẫu Duy Nhân đang khiến khán giả quan tâm.
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Sau khoảng thời gian chồng mất, vợ của Duy Nhân sống kín tiếng và không có nhiều động thái trên MXH. Kiều Oanh (tên của vợ Duy Nhân) tập trung đi làm và học những điều mình muốn. Vào tháng 10/2019, Kiều Oanh thông báo sẽ tái hôn và cô cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh người chồng hiện tại của mình lên trang cá nhân. Hôn lễ của cô được tổ chức kín đáo để tránh sự xuất hiện của báo chí đưa tin. Được biết, ông xã Kiều Oanh tên Đặng Hiếu, sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.
Vào năm 2020, cô chào đón con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Có lẽ không muốn cuộc sống vướng phải thị phi hay ồn ào trên MXH nên cô cũng rất ít chia sẻ nhiều hình ảnh lên mạng. Trên trang cá nhân của mình, Kiều Oanh lâu lâu cũng chỉ chia sẻ về những câu chuyện lạc quan, vui vẻ và công việc kinh doanh.
Mới đây nhất, cô đổi hình ảnh đại diện trên Facebook và khoe nhan sắc trong trẻo tựa như nữ thần của mình. Vẻ ngoài của Kiều Oanh ngày càng thăng hạng và nhận vô vàng lời khen có cánh của dân mạng. Nhiều khán giả chúc cô luôn sống khỏe, hạnh phúc và mãi mãi xinh đẹp.
Sau khi Duy Nhân mất, Kiều Oanh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với gia đình nhà chồng. Cô vui vẻ dự tiệc cưới của Quốc Thiện – em trai Duy Nhân và giúp anh quảng bá việc buôn bán, kinh doanh. Kiều Oanh từng chia sẻ: "Bấy lâu nay cháu nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm về quán phở của gia đình. Cháu rất cám ơn các cô chú, anh em đã luôn quan tâm, theo dõi và giúp đỡ gia đình cháu."
Siêu mẫu Duy Nhân sinh năm 1986, đến từ Bình Dương tên thật là Trần Ái Duy Nhân. Sở hữu chiều cao 1,81m, anh từng đoạt giải Siêu mẫu Ăn ảnh tại Siêu mẫu Việt Nam 2009. Bên cạnh đó, anh tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua các vai diễn trong phim Vó ngựa trời Nam, Siêu mẫu xì trum... Tháng 5/2015, anh đột ngột qua đời ở tuổi 29 sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư máu khiến ai nấy đều vô cùng tiếc thương.
Ảnh: Tổng hợp