Sau khoảng thời gian chồng mất, vợ của Duy Nhân sống kín tiếng và không có nhiều động thái trên MXH. Kiều Oanh (tên của vợ Duy Nhân) tập trung đi làm và học những điều mình muốn. Vào tháng 10/2019, Kiều Oanh thông báo sẽ tái hôn và cô cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh người chồng hiện tại của mình lên trang cá nhân. Hôn lễ của cô được tổ chức kín đáo để tránh sự xuất hiện của báo chí đưa tin. Được biết, ông xã Kiều Oanh tên Đặng Hiếu, sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Kiều Oanh và cố siêu mẫu Duy Nhân

Vào năm 2020, cô chào đón con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Có lẽ không muốn cuộc sống vướng phải thị phi hay ồn ào trên MXH nên cô cũng rất ít chia sẻ nhiều hình ảnh lên mạng. Trên trang cá nhân của mình, Kiều Oanh lâu lâu cũng chỉ chia sẻ về những câu chuyện lạc quan, vui vẻ và công việc kinh doanh.