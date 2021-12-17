Vợ Thương Tín bị mỉa mai sau khi nhận 244 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi: 'Ngồi chờ sung rụng'

Hậu trường 17/12/2021 16:25

Chị Bùi Kim Chi - vợ của nghệ sĩ Thương Tín cho biết, sau khi nhận 244 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi, chị cảm thấy bản thân không còn được tự do.

Vừa qua, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thông báo gửi lại số tiền 244 triệu đồng tiền mạnh thường quân hỗ trợ cho vợ chồng tài tử Thương Tín hồi đầu năm. Được biết, số tiền này, vợ chồng diễn viên Thương Tín đã quyết định gửi ngân hàng để mỗi tháng lấy lãi trang trải những chi phí cho con gái.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn không khỏi hoài nghi và cho rằng, số tiền trên sẽ nhanh chóng "bay mất" như lần trước. Nói về việc này, mới đây, trao đổi với Tiền Phong, chị Bùi Kim Chi - vợ nghệ sĩ Thương Tín tiết lộ, chị luôn có cảm giác không được tự do sau khi nhận tiền từ Trịnh Kim Chi. Thậm chí còn bị nhiều người mỉa mai khi gặp ngoài đường. "Từ lúc nhận tiền về, tôi có cảm giác mình không còn tự do. Tôi ra quán ăn cũng có người khịa tôi. Họ ngồi với nhau mỉa mai để tôi nghe thấy: “Ngồi chờ sung rụng” - chị cho hay.

Vợ Thương Tín bị mỉa mai sau khi nhận 244 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi: 'Ngồi chờ sung rụng' - Ảnh 1
Vợ chồng Thương Tín muốn dùng số tiền 244 triệu đồng để trang trải chi phí cho con gái - Ảnh: Internet

Bên cạnh, vợ nghệ sĩ Thương Tín khẳng định: “Tôi gửi ngân hàng để hàng tháng được chút tiền lãi góp vào nuôi bé Thảo, còn tiền đóng bảo hiểm theo năm sẽ nhờ ngân hàng tự động chi trả theo đúng thời hạn phải thanh toán”.

Nói về chuyện trục trặc hôn nhân, bỏ đi khi Thương Tín bị nhiễm Covid-19, chị Bùi Kim Chi cũng tâm sự: "Tôi đến với anh Tín đã chấp nhận khổ, vì anh Tín đã qua thời hào quang, thì bây giờ khi đã có với nhau một cô con gái, còn nghĩ bỏ nhau làm gì? Tôi đoán có khi lúc ấy anh Tín đang buồn chán nên nói đại". 

Vợ Thương Tín bị mỉa mai sau khi nhận 244 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi: 'Ngồi chờ sung rụng' - Ảnh 2
Vợ Thương Tín cảm thấy không được tự do sau khi giữ số tiền - Ảnh: Internet

Hiện, được biết, Thương Tín đang làm shipper cho một cửa hàng phá lấu còn vợ anh làm giúp việc cho nhà một người quen. Chị Chi tiết lộ, khi công việc ổn định, chị sẽ gọi nam nghệ sĩ về ở cùng.

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