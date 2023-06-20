Vợ thứ 3 của Kim Tử Long: 'Người ta nói tôi đến với anh Long để đào mỏ'

Nữ nghệ sĩ bộc bạch về mối tình với ông xã hơn 11 tuổi.

Mới đây, khi tham gia talk show, vợ chồng Kim Tử Long kể về thời cơ hàn. NSƯT Kim Tử Long cho biết thời mới cưới Trinh Trinh, anh lấy hột soàn từ chiếc nhẫn của mình, nhờ thợ chế tác một chiếc khác làm của hồi môn vì không đủ điều kiện sắm nhẫn mới. Mới đây, khi tham gia talk show, vợ chồng Kim Tử Long kể về thời cơ hàn. Được biết, kể từ sau khi nhà bị trộm, Trinh Trinh khóc đỏ mắt vì chiếc nhẫn và nhiều đồ kỷ niệm như que thử thai, cuống rốn của con trai đầu lòng, vòng vàng… đều bị lấy đi. Kim Tử Long cố gắng tích góp tặng vợ chiếc nhẫn khác vì thương vợ.

Trinh Trinh chia sẻ: "Người ta nói tôi đến với anh Long để "đào mỏ". Mối tình lệch tuổi của cặp đôi cũng trải qua không ít sóng gió, nhớ lại thời kỳ mới bắt đầu mối quan hệ với nam tài tử cải lương, Trinh Trinh chia sẻ: "Người ta nói tôi đến với anh Long để "đào mỏ". Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ anh giàu có, nhưng anh từng nói anh không phải đại gia để có thể lo cho tôi đầy đủ vật chất, anh chỉ có thể chăm sóc tôi, không làm điều gì khiến tôi buồn". Trên thực tế, Trinh Trinh 11 tuổi và từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Kim Tử Long vướng nhiều điều tiếng của dư luận khi bên cạnh người mới và cho rằng “không tương xứng”. Vượt qua mọi rào cản, hai người vẫn kiên định ở bên nhau.



Trinh Trinh là cháu ruột của NSND Thanh Tòng, chị họ của NSƯT Quế Trân Trinh Trinh là cháu ruột của NSND Thanh Tòng, chị họ của NSƯT Quế Trân. Chị và Kim Tử Long chung sống từ năm 2011, hiện có hai con trai. Sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật, từ năm 11 tuổi, Trinh Trinh đã có cơ hội tiếp xúc với sân khấu chuyên nghiệp, cũng như đạt được nhiều giải thưởng lớn ở các các thi. Ngoài ra, cháu ruột của NSND Thanh Tòng cũng ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp sắc sảo, đậm chất Á – Đông. Trinh Trinh sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu. Ở tuổi U60, ngoài công việc biểu diễn nghệ thuật, Kim Tử Long còn rất mát tay trong việc kinh doanh. Nhờ kinh doanh bất động sản vào thời kỳ trước, anh có trong tay cả nghìn cây vàng. Hiện tại, nam nghệ sĩ sở hữu một nhà hàng, một spa và một quán cafe. Ở tuổi 56, NSƯT Kim Tử Long có mái ấm với nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh, kém hơn anh 11 tuổi.

Bà xã Kim Tử Long từng khóc 'đỏ mắt' khi trộm đột nhập lấy sạch tiền vàng, nhẫn kim cương quà cưới và cuống rốn của con Mới đây, NSƯT Kim Tử Long và bà xã Trinh Trinh đã kể chuyện từng bị trộm đột nhập lấy sạch tiền vàng, nhẫn kim cương quà cưới và cả cuống rốn của con. Điều này đã khiến bà xã của nam nghệ sĩ khóc 'đỏ mắt'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-thu-3-cua-kim-tu-long-nguoi-ta-noi-toi-en-voi-anh-long-e-ao-mo-594139.html