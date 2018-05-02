Vợ Phạm Anh Khoa cố che giấu cảm xúc, Thân Thúy Hà vô tình tiết lộ sự thật

Hậu trường 02/05/2018 17:01

Dù vợ Phạm Anh Khoa khẳng định luôn tin tưởng chồng nhưng Thân Thúy Hà vẫn lên tiếng động viên bạn thân giữa tâm bão.

Liên quan đến câu chuyện Rocker Phạm Anh khoa bị học trò là Phạm Lịch tố gạ tình, nhiều người đổ dồn sự chú ý về vợ của nam ca sĩ. Hầu hết, mọi người đều lo rằng chị Thùy Trang sẽ tổn thương nghiêm trọng khi nghe Phạm Lịch kể lại những câu nói tục tĩu của chồng.

Vợ Phạm Anh Khoa cố che giấu cảm xúc, Thân Thúy Hà vô tình tiết lộ sự thật - Ảnh 1
Bà xã Phạm Anh Khoa đứng về phía chồng khi anh bị tố gạ tình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bà xã Phạm Anh Khoa dường như không mấy bận tâm đến điều đó, chị cho rằng đây là hành vi cố ý bôi nhọ danh dự của Phạm Lịch. Trên trang cá nhân, Thùy Trang đăng status khẳng định vẫn tin tưởng chồng và xót xa khi sự thật bị bóp méo.

"Sự thông cảm có lẽ cần được đặt đúng nơi đúng chỗ. Bởi đôi khi sự thông cảm của bạn sẽ bị mang ra nhào nặn thành vũ khí cho người khác tấn công vào chính những điều mà bạn yêu thương". 

Tiếp đó, chị dành những lời chia sẻ, cảm thông với chồng. Chị cho rằng ông xã làm việc đầy tâm huyết nhưng cuối cùng bị mang tiếng và bôi nhọ danh dự.

Bây giờ mới hiểu sao anh lại giận dữ như thế. Mình chỉ mong muốn làm một người tử tế, lắng nghe từ cả hai bên, mà còn cảm thấy tổn thương đến thế khi nhìn thấy sự bóp méo này. Còn anh mang theo bao nhiêu tâm huyết làm nghề vậy mà lại bị bôi nhọ thành những việc tồi tệ", chị Trang cho hay.

Vợ Phạm Anh Khoa cố che giấu cảm xúc, Thân Thúy Hà vô tình tiết lộ sự thật - Ảnh 2

Vợ Phạm Anh Khoa cố che giấu cảm xúc, Thân Thúy Hà vô tình tiết lộ sự thật - Ảnh 3
Thân Thúy Hà ủng hộ vợ chồng Phạm Anh Khoa giữa tâm bão - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ của bà xã Phạm Anh Khoa, hai người bạn là Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà đều để lại bình luận ủng hộ. Dù chị Thùy Trang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng dường như Thân Thúy Hà cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng bạn thân.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh tươi cười rạng rỡ nhằm động viên bà xã Phạm Anh Khoa giữa tâm bão. "Đời còn dài lắm, buồn hoài chi cho phí tuổi thanh xuân. Sưu tầm gửi em tui", Thân Thúy Hà viết.

Vợ Phạm Anh Khoa cố che giấu cảm xúc, Thân Thúy Hà vô tình tiết lộ sự thật - Ảnh 4
Thân Thúy Hà khuyên vợ Phạm Anh Khoa đừng buồn mà phí tuổi xuân - Ảnh: FBNV
Gạ tình còn sơ sẩy để lại dấu vết rành rành thế này, Phạm Anh Khoa lần này coi như xong

Gạ tình còn sơ sẩy để lại dấu vết rành rành thế này, Phạm Anh Khoa lần này coi như xong

Phạm Lịch khẳng định câu chuyện Phạm Anh Khoa gạ tình mình là hoàn toàn có thật. Cô có đủ bằng chứng để bảo vệ lời nói của mình.

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