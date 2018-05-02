Gạ tình còn sơ sẩy để lại dấu vết rành rành thế này, Phạm Anh Khoa lần này coi như xong

Phạm Lịch khẳng định câu chuyện Phạm Anh Khoa gạ tình mình là hoàn toàn có thật. Cô có đủ bằng chứng để bảo vệ lời nói của mình.

Những ngày qua, câu chuyện Rocker Phạm Anh Khoa bị học trò là Phạm Lịch tố gạ tình khiến nhiều người xôn xao, bàn tán. Trong bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, Phạm Lịch khẳng định huấn luyện viên nhiều lần có ý đồ đen tối bằng những lời nói và hành động khiếm nhã. Tuy nhiên, nữ vũ công đã thẳng thừng từ chối vì không muốn đánh đổi thể xác để nổi tiếng. Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa gạ tình trong thời gian cả hai hợp tác trong chương trình 'Trời sinh một cặp' - Ảnh: Internet Sau nhiều ngày im lặng, Phạm Ạnh Khoa đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Nam ca sĩ cho rằng Phạm Lịch cố tình bôi nhọ danh dự của gia đình mình và quyết nhờ pháp luật can thiệp. Trong khi đó, vợ Phạm Anh Khoa cũng có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Bằng giọng văn khá bình tĩnh, bà xã nam Rocker tỏ ra xót xa khi sự thật về chồng bị bóp méo.

"Sự thông cảm có lẽ cần được đặt đúng nơi đúng chỗ. Bởi đôi khi sự thông cảm của bạn sẽ bị mang ra nhào nặn thành vũ khí cho người khác tấn công vào chính những điều mà bạn yêu thương. Bây giờ mới hiểu sao anh lại giận dữ như thế… Mình chỉ mong muốn làm một người tử tế, lắng nghe từ cả hai bên, mà còn cảm thấy tổn thương đến thế khi nhìn thấy sự bóp méo này. Còn anh mang theo bao nhiêu tâm huyết làm nghề vậy mà lại bị bôi nhọ thành những việc tồi tệ", bà xã Phạm Anh Khoa viết.

Vợ Phạm Anh Khoa không tin chuyện chồng mình gạ tình học trò - Ảnh: Internet Trước động thái công kích của vợ chồng huấn luyện viên, Phạm Lịch dọa sẽ tung bằng chứng để phản bác lại. Cô khẳng định bản thân không hề dựng chuyện, cả vợ Phạm Anh Khoa cũng từng được nghe đến chuyện này trước đây. "Câu chuyện tôi đưa lên là hoàn toàn có thật tôi là người trải qua có nhân chứng bằng chứng. Và câu chuyện đã từng được chia sẻ với vợ của anh khoa và đã nhận được sự đồng cảm ngay khi có lời nói hành động của anh ta đối với tôi trước đây", Phạm Lịch cho hay. Phạm Lịch khẳng định có đủ bằng chứng, nhân chứng trong câu chuyện mình chia sẻ - Ảnh: FBNV

Tăng Thanh Hà công khai ủng hộ vợ chồng Phạm Anh Khoa giữa tâm bão scandal Tăng Thanh Hà đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho vợ chồng Phạm Anh Khoa vào thời điểm nóng của vụ việc Phạm Lịch tố nam ca sĩ "gạ tình".

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