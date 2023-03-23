Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê

Minh Hà - vợ của đạo diễn Lý Hải đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm vì nhan sắc ''lão hoá ngược'' và gu thời trang trẻ trung ở tuổi 37. Không những vậy, cựu hot girl này đã từng 4 lần sinh con mà vẫn giữ được thân hình vô cùng nuột nà và thon gọn. Bà mẹ 4 con đình đám cũng gây ấn tượng với phong cách thời trang cực kỳ nữ tính, bánh bèo. Soi nhanh tủ đồ của mỹ nhân U40 này, chị em cũng có thêm nhiều gợi ý mặc đẹp cho mùa hè sắp tới.

Mỗi lần đi biển, cựu hot girl lại sắm cho mình những mẫu váy khác nhau. Lần này, Minh Hà diện chiếc váy trễ vai với tông màu xanh lam dịu mắt, cùng với đó là chi tiết chiết eo nhẹ giúp nàng tôn được vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi 37.

Đứng đầu trong danh sách những món đồ được vợ Lý Hải ưa thích nhất chính là những chiếc đầm maxi thướt tha. Item này thường được Minh Hà lựa chọn cho những chuyến vi vu và du lịch biển cùng gia đình. Mẹ 4 con sở hữu nhiều kiểu váy maxi xinh xắn, đơn cử như chiếc váy cổ vuông màu trắng vô cùng dịu dàng dưới đây.

Sở hữu làn da trắng hồng mịn màng nên Minh Hà rất biết cách tôn lên ưu điểm của mình. Mẹ 4 con chọn chiếc đầm 2 dây màu hot pink vô cùng trendy và không quên phối thêm chiếc đai nhỏ để tôn eo thon. Quả thực thoạt nhìn khó có thể đoán được tuổi thật của người đẹp này.

Không chỉ khéo léo trong việc chọn đồ tôn dáng, vợ của Lý Hải còn cực kỳ có mắt nhìn khi kết hợp các món phụ kiện cho trang phục của mình. Chiếc khăn bandana hoạ tiết được Minh Hà buộc trên đầu có thể coi là điểm nhấn vô cùng mới mẻ cho set đồ màu vàng đi biển. Chỉ cần thêm thắt 1 chi tiết nhỏ thôi là đã đủ thấy được sự tinh tế của mỹ nhân này.

Với những sự kiện quan trọng, Minh Hà thường ưu tiên những chiếc đầm sang trọng với thiết kế cách điệu hơn hẳn. Một số gam màu được người đẹp U37 lựa chọn như đỏ, trắng, đen hoặc phối 2 tông màu hài hoà với nhau. Mẫu đầm cổ yếm màu đỏ dưới đây là một gợi cực kỳ cùng sang xịn mà chị em có thể tham khảo cho những bữa tiệc sinh nhật, sự kiện hoặc tiệc cưới bạn bè, người thân.

Cựu hot girl đình đám một thời cũng mê mẩn các mẫu váy ngắn cùng boots cao cổ thời thượng giống hội chị em. Váy áo mà Minh Hà lựa chọn thường không có nhiều hoạ tiết hoa văn nhưng lại có thiết kế trễ vai vô cùng quyến rũ, giúp cô thêm trẻ trung và hấp dẫn.

Ảnh: Facebook Ly Hai Minh Ha