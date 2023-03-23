Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê

Hậu trường 23/03/2023 08:22

Ở độ tuổi 37, mẹ 4 con Minh Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang vô cùng ấn tượng.

Minh Hà - vợ của đạo diễn Lý Hải đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm vì nhan sắc ''lão hoá ngược'' và gu thời trang trẻ trung ở tuổi 37. Không những vậy, cựu hot girl này đã từng 4 lần sinh con mà vẫn giữ được thân hình vô cùng nuột nà và thon gọn. Bà mẹ 4 con đình đám cũng gây ấn tượng với phong cách thời trang cực kỳ nữ tính, bánh bèo. Soi nhanh tủ đồ của mỹ nhân U40 này, chị em cũng có thêm nhiều gợi ý mặc đẹp cho mùa hè sắp tới. 

Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê - Ảnh 1

Đứng đầu trong danh sách những món đồ được vợ Lý Hải ưa thích nhất chính là những chiếc đầm maxi thướt tha. Item này thường được Minh Hà lựa chọn cho những chuyến vi vu và du lịch biển cùng gia đình. Mẹ 4 con sở hữu nhiều kiểu váy maxi xinh xắn, đơn cử như chiếc váy cổ vuông màu trắng vô cùng dịu dàng dưới đây. 

Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần đi biển, cựu hot girl lại sắm cho mình những mẫu váy khác nhau. Lần này, Minh Hà diện chiếc váy trễ vai với tông màu xanh lam dịu mắt, cùng với đó là chi tiết chiết eo nhẹ giúp nàng tôn được vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi 37. 

Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê - Ảnh 3

Sở hữu làn da trắng hồng mịn màng nên Minh Hà rất biết cách tôn lên ưu điểm của mình. Mẹ 4 con chọn chiếc đầm 2 dây màu hot pink vô cùng trendy và không quên phối thêm chiếc đai nhỏ để tôn eo thon. Quả thực thoạt nhìn khó có thể đoán được tuổi thật của người đẹp này. 

Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê - Ảnh 4

Không chỉ khéo léo trong việc chọn đồ tôn dáng, vợ của Lý Hải còn cực kỳ có mắt nhìn khi kết hợp các món phụ kiện cho trang phục của mình. Chiếc khăn bandana hoạ tiết được Minh Hà buộc trên đầu có thể coi là điểm nhấn vô cùng mới mẻ cho set đồ màu vàng đi biển. Chỉ cần thêm thắt 1 chi tiết nhỏ thôi là đã đủ thấy được sự tinh tế của mỹ nhân này. 

Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê - Ảnh 5

Với những sự kiện quan trọng, Minh Hà thường ưu tiên những chiếc đầm sang trọng với thiết kế cách điệu hơn hẳn. Một số gam màu được người đẹp U37 lựa chọn như đỏ, trắng, đen hoặc phối 2 tông màu hài hoà với nhau. Mẫu đầm cổ yếm màu đỏ dưới đây là một gợi cực kỳ cùng sang xịn mà chị em có thể tham khảo cho những bữa tiệc sinh nhật, sự kiện hoặc tiệc cưới bạn bè, người thân. 

Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê - Ảnh 6

Cựu hot girl đình đám một thời cũng mê mẩn các mẫu váy ngắn cùng boots cao cổ thời thượng giống hội chị em. Váy áo mà Minh Hà lựa chọn thường không có nhiều hoạ tiết hoa văn nhưng lại có thiết kế trễ vai vô cùng quyến rũ, giúp cô thêm trẻ trung và hấp dẫn. Vợ Lý Hải qua 4 lần sinh nở vẫn đẹp, có gu thời trang sành điệu vạn người mê - Ảnh 7

Ảnh: Facebook Ly Hai Minh Ha

Có trong tay cả trăm tỷ, Lý Hải Minh Hà vẫn đưa con đi du lịch từ bình dân đến ra nước ngoài sang chảnh

Có trong tay cả trăm tỷ, Lý Hải Minh Hà vẫn đưa con đi du lịch từ bình dân đến ra nước ngoài sang chảnh

Với quan điểm không để các con tiếp xúc nhiều với những thiết bị công nghệ như điện thoại, ipad, TV, vợ chồng Minh Hà - Lý Hải luôn tạo ra những chuyến đi, hoạt động ngoài trời của cả gia đình để các bé được vận động, tìm hiểu nhiều hơn về thế giới xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã Lý Hải Lý Hải vóc dáng Minh Hà

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang