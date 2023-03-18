Có trong tay cả trăm tỷ, Lý Hải Minh Hà vẫn đưa con đi du lịch từ bình dân đến ra nước ngoài sang chảnh

Trước khi có con, Lý Hải và Minh Hà vẫn thường xuyên đi du lịch nhiều nơi, và cho đến khi có em bé đầu tiên được 2 tháng rưỡi thì gia đình đã cho bé đi Nha Trang cùng với bố mẹ. Đối với bé đầu tiên, mình còn hơi bỡ ngỡ trong việc chăm trẻ. Sau khi đã có kinh nghiệm với bé đầu lòng, gia đình cảm thấy thoải mái hơn trong những chuyến đi.

Mỗi chuyến du lịch dù là đến bất kì nơi nào cũng là cách vợ chồng Lý Hải Minh Hà giúp các con biết nhiều điều, trải nghiệm về cuộc sống và có nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân mình.

Lý Hải cho biết sau Tết năm 2022, anh đưa các con đến nông trại ngoại ô Đà Lạt nghỉ ngơi trước khi trở lại trường học. Trong khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông, vợ chồng ca sĩ trồng các loại rau củ như: su hào, bầu, xà lách... Cả hai dạy các con cách hái rau, trải nghiệm công việc làm nông...

Vào năm 2019, Gia đình Lý Hả i - Minh Hà khám phá Thác Mai (Định Quán, Đồng Nai). Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chú thích: "Ta đi vào rừng sâu, có gì vui và thích thú cho bằng bữa lên quẩy trên đoàn phim. Căn nhà trong Lật Mặt 4 nằm sâu trong rừng, thiên nhiên tuyệt đẹp, đây cũng là một địa điểm dân phượt chuyên cắm lều trại qua đêm. Trong rừng phòng hộ Thác Mai, Đồng Nai nhé".

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng các con lần đầu trải nghiệm nhổ su hào trong vườn.

Cặp vợ chồng thường xuyên cho các con về quê thăm người thân hoặc lên núi, tới mảnh đất mà gia đình mua để cho các con tập cuốc đất

Mỗi chuyến đi cũng là dịp để cặp đôi dạy con những điều cần thiết trong cuộc sống.

Ngoài nông trại ở Lâm Đồng, Lý Hải cũng có nhà vườn ở quê Mỹ Tho để các con được thoải mái gần gũi với thiên nhiên các vùng, miền. Lý Hải, Minh Hà có bốn con, hai trai và hai gái: Rio - 11 tuổi, Cherry - chín tuổi, Sunny - tám tuổi và Mio - sáu tuổi.

Lý Hải - Minh Hà không quan trọng là lên rừng hay xuống biển như thế nào, điều quan trọng nhất là những điểm đến đó phải có khu sinh hoạt dành cho các bé. Có những địa điểm rất đẹp và nổi tiếng trên thế giới nhưng khi các bé đến đó lại không an toàn, hay có những khu vui chơi giải trí phù hợp thì Lý Hải – Minh Hà sẽ sắp xếp 2 vợ chồng đi riêng. Còn lại vẫn ưu tiên lựa chọn những điểm đến phù hợp với con.

Vợ chồng Lý Hải Minh Hà cũng rất hiếm hoi được thấy đưa các con đi du lịch sang chảnh.

Lần mới nhất có lẽ là vào hè năm 2019, cặp bố mẹ đưa 4 con đi thăm thú Hy Lạp, Cộng hòa Síp và nhiều thành phố ở Mỹ.

Mới đây, trên fanpage gia đình, cặp bố mẹ quốc dân chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của cả gia đình 6 người đang ở sân bay cùng chú thích: "Chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau dịch, mới có mấy năm mà giờ hết cần đem xe đẩy và có thêm 4 trợ lý đắc lực rồi nè".

Cả 4 nhóc tỳ nhà Lý Hải Minh Hà gồm Rio, Cherry, Sunny và Mio giờ đây đều đã lớn xinh có thể tự lập và rất vui vẻ, rất háo hức khi được cùng bố mẹ đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra cặp vợ chồng đông con cũng chuẩn bị rất nhiều đồ đạc mang đi để có thể chăm sóc tốt cho các con trong suốt chuyến đi. Mio và Sunny hào hứng đẩy vali giúp bố mẹ, điều đó cho thấy các con Lý Hải thực sự được bố mẹ dạy dỗ rất tốt.

Lý Hải Minh Hà đã nói, đây là chuyến đi hiếm hoi của cả gia đình ra nước ngoài chơi sau nhiều năm liền vì dịch bệnh

4 nhóc tỳ nhà Lý Hải Minh Hà gồm Rio, Cherry, Sunny và Mio giờ đây đều đã lớn xinh có thể tự lập

Cả gia đình đã từng đi rất nhiều nơi với một hành trình khá dài, có khi đi từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi trong các dịp nghỉ hè. Khó khăn đối với một gia đình đông thành viên như Lý Hải và Minh Hà chính là việc chuẩn bị hành lý cũng như là thuốc men và những đồ dùng thiết yếu cho mọi người. Khi mang theo, 2 vợ chồng phải sắp xếp thật gọn gàng nhất có thể, vì khi đi vừa trông các con vừa xách quá nhiều đồ lỉnh kỉnh thì rất trở ngại trong việc du lịch.

Lý Hải cho rằng, khái niệm "rich kid" sẽ không bao giờ tồn tại trong gia đình mình. Anh dạy các con tính tự lập và sinh tồn từ nhỏ để các bé hòa đồng, dễ thích nghi, và dễ dàng thích ứng với mọi điều kiện sống.

Lý Hải thường xuyên cho các con trải nghiệm các dịch vụ bình dân. Vợ chồng nam ca sĩ luôn hướng các con sống giản dị, tiết kiệm.

Điều mà cặp vợ chồng showbiz này thích dạy con nhất đó chính là kỹ năng sinh tồn. Minh Hà từng lên tiếng ủng hộ cách giáo dục con của chồng: "Lý Hải rất thích dạy cho con những kỹ năng sinh tồn, hơn là cho con tiền. Hải không muốn cho tiền để làm con hài lòng. Mình muốn cho con vốn sống để khi không có ba mẹ ở bên, con vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Các bé nhà Lý Hải Minh thích được cùng bố mẹ hái rau, lấy trứng... làm nhiều việc thật bình dị nhất.

Lý Hải sinh năm 1968 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Ca sĩ từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 ở TP HCM. Khi sân khấu kịch xuống dốc, ca sĩ chuyển sang đi hát. Đến đầu thập niên 2000, Lý Hải là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thị trường miền Nam nhờ loạt album Trọn đời bên em. Năm 2010, ca sĩ kết hôn với Minh Hà - kém anh 17 tuổi. Những năm gần đây, cả hai chuyển hướng sản xuất phim và thành công với series điện ảnh Lật mặt.