Vợ Hoài Lâm tự tin diện bikini gợi cảm, khoe 3 vòng nóng bỏng sau 2 lần sinh nở

Dù đã trải qua 2 lần "vượt cạn" nhưng thân hình thon gọn, nuột nà của Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm khi diện bikini vẫn khiến nhiều chị em trầm trồ.

Mới đây, vợ Hoài Lâm - Bảo Ngọc vừa đăng tải bức ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân. Trong hình ảnh được đăng tải, bà mẹ hai con khiến nhiều chị em xuýt xoa khi diện bikini một mảnh khoe thân hình gợi cảm khó cưỡng. Bức ảnh được ghi lại trong chuyến nghỉ dưỡng cách đây không lâu của cô.

Thân hình sexy của vợ Hoài Lâm sau 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Mỗi khi đi chơi biển, cô thường lựa chọn những bộ bikini một mảnh để khoe trọn body gợi cảm - Ảnh: FB

Diện áo tắm liền mảnh, Bảo Ngọc tự tin tạo dáng trước ống kính. Cô phô trọn đôi chân dài nuột nà, 3 vòng cân đối cùng làn da trắng ngần. Ở tuổi 24 và làm mẹ của hai cô con gái, nhưng sắc vóc của cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn không thua kém bất kỳ chân dài nào cùng tuổi.

Ảnh gia đình đầy đủ 4 thành viên của vợ chồng Hoài Lâm - Ảnh: FB

Vẻ đáng yêu của hai cô con gái nhà Hoài Lâm và Bảo Ngọc - Ảnh: FB

Lư Hoàng Bảo Ngọc sinh năm 1996. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội là NSƯT Bảo Quốc, anh trai là diễn viên Gia Bảo nhưng chân dài này không theo con đường nghệ thuật.

Bảo Ngọc được công chúng biết đến nhiều thông qua chuyện tình cảm với ca sĩ Hoài Lâm. Yêu nhau từ năm 2011, nhưng mãi đến năm 2017 cặp đôi mới công khai mối quan hệ. Thời điểm này, cả hai không nhận được sự ủng hộ từ công chúng và gia đình hai bên. Thế nhưng vượt qua mọi sóng gió, Hoài Lâm và Bảo Ngọc vẫn quyết ở bên nhau. Giữa năm 2019, con trai nuôi Hoài Linh công khai chuyện đã kết hôn với Bảo Ngọc. Hiện cặp đôi đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn là Gà Gà và Cún Cún.

Gia Bảo lên tiếng về tin đồn ly hôn Thanh Hiền vì lộ giới tính thật, phản ứng cực gắt của vợ Hoài Lâm Diễn viên Gia Bảo thẳng thắn cho biết: "Chẳng phải cưới vợ để che mắt vì gia đình Gia Bảo chẳng cần điều đó! Tất cả đều từ tình yêu thật sự giữa Gia Bảo và người vợ cũ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-hoai-lam-tu-tin-dien-bikini-goi-cam-khoe-3-vong-nong-bong-sau-2-lan-sinh-no-360960.html