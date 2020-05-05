Nhìn những hình ảnh mới nhất của ca sĩ Hoài Lâm, người hâm mộ vui mừng vì anh có nhiều thay đổi tích cực. Ông bố 2 con trông tươi tắn và tăng cân hơn trước.

Sau Tết Nguyên đán 2020, ca sĩ Hoài Lâm gần như không xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Anh vắng bóng trong cả những hình ảnh được bà xã Bảo Ngọc đăng tải lên trang cá nhân. Vợ Hoài Lâm cũng lên tiếng giải thích rằng, chồng đang ở quê chữa bệnh và sẽ trở lại khi sức khỏe ổn định, tâm lý thoải mái nhất.

Được biết thời gian qua, Hoài Lâm về quê chữa bệnh - Ảnh: FB

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng" sáng 5/5, hình ảnh mới nhất của con nuôi Hoài Linh được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh, Hoài Lâm vui vẻ cụng ly với một người bạn. Sau thời gian về quê chữa bệnh, sức khỏe của ông bố 2 con đã có nhiều thay đổi tích cực. Với mái tóc mới, nam ca sĩ trông chững chạc và trưởng thành hơn. Có thể thấy, anh cũng tăng cân hơn trước.

Hoài Lâm trông khỏe khoắn hơn trước rất nhiều - Ảnh: Internet

So với vẻ thư sinh trước đây, anh chững chạc hơn nhiều - Ảnh: Internet

Với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm sớm nổi tiếng và được đông đảo khán giả mến mộ. Cuối năm 2017, anh công khai chuyện tình cảm với cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc – Bảo Ngọc. Tuy nhiên thời điểm này, tình yêu của cặp đôi không được ủng hộ.

Vợ chồng Hoài Lâm bên 2 cô con gái - Ảnh: Internet

Không ít người cho rằng, Hoài Lâm quá để tâm đến yêu đương khiến sự nghiệp tụt dốc. Thậm chí thời điểm này, anh còn tuyên bố tạm dừng hoạt động trong làng giải trí Việt 2 năm. Mãi đến giữa năm 2019, nam ca sĩ mới tái xuất và công khai quan hệ vợ chồng với Bảo Ngọc. Cặp đôi còn tiết lộ đã có 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu là Gà Gà và Cún Cún.

Nhiều lần bị làm phiền, vợ Hoài Lâm giải thích lý do lâu rồi không chụp ảnh với chồng Từ Tết Nguyên đán đến nay, Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm không còn chia sẻ hình ảnh bên cạnh chồng khiến nhiều người đoán già đoán non.

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