Gia Bảo sống cảnh nợ nần chồng chất, nhờ vợ Hoài Lâm nuôi suốt 2 tháng qua

Không đi diễn suốt nhiều tháng vì dịch bệnh, diễn viên Gia Bảo lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần và phải sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Trên trang cá nhân, diễn viên Gia Bảo xót xa chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình. Suốt 18 năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa bao giờ nghỉ diễn lâu đến vậy. Điều này khiến chồng cũ Thanh Hiền rơi vào ảnh nợ cũ tồn đọng, thu nhập không có nhưng phải chi tiêu nhiều thứ.

“Đêm nằm suy ngẫm về 2 tháng qua. Từ 14 tuổi là đã đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. 18 năm làm nghề, chưa bao giờ nghỉ làm việc lâu đến như vậy! Thật sự hoang mang tột độ vì còn nợ của Lan và Điệp năm ngoái, nghĩ là diễn Tết xong bắt đầu năm mới diễn đều, quay đều có tiền chi trả cho xong, đùng một cái dịch nghỉ 2 tháng. Thêm một cái nạn to đùng xuất hiện, nợ cũ còn mà thu nhập không có, tiền thuê nhà, tiền trả bank… sống làm sao?”, Gia Bảo ngậm ngùi.

Thời gian gần đây, anh và vợ cũ Thanh Hiền bất đồng trong việc nuôi dạy con - Ảnh: FB

Nam diễn viên phải sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và được em gái Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm nuôi suốt 2 tháng qua.

Gia Bảo tâm sự: "Em gái còn bao nhiêu áp lực gánh nặng cuộc sống... vậy mà nó đèo thêm mình 2 tháng qua không hề than vãn... thấy thương và tự hứa sẽ luôn yêu thương bảo vệ 3 mẹ con Gà Cún như Grammy vậy!".

Anh bên cạnh em gái và hai con của Hoài Lâm - Ảnh: FB

Hiện tình hình dịch ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, nam diễn viên vui mừng vì công việc đang dần trở lại bình thường. “Mừng vì được làm việc, được cống hiến, được kiếm tiền bằng sức lao động chứ không phải làm gánh nặng cho bất kỳ ai khác. Mừng vì không phải phiền đến những người giúp đỡ mình thời gian qua! Mong nhiều việc làm có tiền sớm trả hết nợ nần, mừng là dù khó khăn cách mấy cũng không làm điều xấu để có tiền hay bán đi tài sản để sống”, Gia Bảo phấn khởi chia sẻ.

Tâm sự của anh nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn bè đồng nghiệp. MC Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, Vân Dung... để lại bình luận động viên Gia Bảo.

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