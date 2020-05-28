Gia Bảo lên tiếng về tin đồn ly hôn Thanh Hiền vì lộ giới tính thật, phản ứng cực gắt của vợ Hoài Lâm

Hậu trường 28/05/2020 15:45

Diễn viên Gia Bảo thẳng thắn cho biết: "Chẳng phải cưới vợ để che mắt vì gia đình Gia Bảo chẳng cần điều đó! Tất cả đều từ tình yêu thật sự giữa Gia Bảo và người vợ cũ".

Trước những tin đồn không hay về mình, diễn viên Gia Bảo đã lên tiếng nói rõ. Anh phủ nhận chuyện ly hôn với vợ cũ Thanh Hiền là vì lộ giới tính thật.

"Gia Bảo là con trai, Gia Bảo đã có vợ có con, đã từng là người chồng và đang là người cha. Chẳng phải cưới vợ để che mắt vì gia đình Gia Bảo chẳng cần điều đó! Tất cả đều từ tình yêu thật sự giữa Gia Bảo và người vợ cũ. Grammy ra đời trong sự hân hoan của cả gia đình, cho đến bây giờ hay mãi mãi thì Grammy vẫn là người Bảo yêu thương nhất và che chở suốt đời!

Xã hội bây giờ rất thoáng và LGBT cũng không có gì để tránh né, đôi lúc còn tài giỏi hơn đàn ông, đàn bà... nhưng Bảo vẫn khẳng định lại lần nữa Bảo vẫn là con trai và mê gái vô cùng! Mình không phải người trong giới thì mình không nhận!", cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc viết trên Facebook.

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Gia Bảo khẳng định mình là trai thẳng và con gái Grammy ra đời trong sự chờ mong của cả gia đình - Ảnh: FB

Nhân đây, anh cũng cho biết, việc hay giả gái trong các vai diễn không liên quan đến giới tính. Nam diễn viên nhấn mạnh thêm: "Thôi thì cũng chẳng cần giải thích vì mình thế nào thì lương tâm mỗi người sẽ tự đánh giá được! Thiên tình sử của tui trước giờ toàn những cô gái có tên trong giới mà tui còn im re chẳng cho ai biết, vậy mà nỡ lòng nào đồn tui cặp với bà Dự...”.

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Gia Bảo giả gái trong một vở diễn - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, Gia Bảo được sự đồng cảm của nhiều đồng nghiệp. Hầu hết mọi người đều khuyên anh không nên để tâm đến lời đồn vô căn cứ.

Đáng chú ý là phản ứng gay gắt của vợ Hoài Lâm. Cô vào bênh vực anh trai: “Bộ bê đê ăn hết của nhà mấy bạn hả, mà lúc nào cũng nói người khác bê đê này bê đê nọ. Đấy, em của người khác sẽ nói thế, còn em hiền nên sẽ nói là mí bạn này kì ghê”.

Sau thời gian dài tố bị vợ cũ cấm cản, Gia Bảo vỡ oà hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gặp con gái

Sau thời gian dài tố bị vợ cũ cấm cản, Gia Bảo vỡ oà hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gặp con gái

Gia Bảo cho biết dù phải xa bố lâu ngày nhưng bé vẫn yêu và nhớ những kỷ niệm bên cạnh mình.

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Từ khóa:   Gia Bảo Gia Bảo và Thanh Hiền vợ Hoài Lâm

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