3 năm sau ly hôn, Gia Bảo khó xử vì bức ảnh cưới 'bỏ thì kỳ mà để lại càng kỳ'

Hậu trường 29/04/2020 10:41

Diễn viên Gia Bảo phân vân không biết phải làm thế nào cho hợp lý với khung ảnh cưới ngày xưa với vợ cũ Thanh Hiền.

Ít phút trước, diễn viên Gia Bảo chia sẻ về câu chuyện khó xử khi dọn nhà. Vì sống tại đây suốt 8 năm nên khi dọn nhà đồ đạc khá nhiều khiến anh tốn không ít thời gian. Tuy nhiên, điều làm nam diễn viên đắn đo, suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để xử lý khung ảnh cưới với vợ cũ Thanh Hiền.

3 năm sau ly hôn, Gia Bảo khó xử vì bức ảnh cưới 'bỏ thì kỳ mà để lại càng kỳ' - Ảnh 1
Gia Bảo bận tâm không biết nên giữ hay bỏ ảnh cưới ngày xưa với Thanh Hiền - Ảnh: FB

Gia Bảo chia sẻ: "2 ngày nay dọn nhà muốn điên. Một thân một mình nó đuối ghê. Sao đồ của mình nó nhiều dữ vậy trời? Không đồ lớn mà mấy cái nhỏ nhỏ lắt nhắt nó nhiều kinh dị... mà 8 năm rồi mới dời nhà nên nó nhiều đồ là phải mà... Vui nhất là cái hình cưới không biết làm sao luôn... Bỏ thì kỳ mà để lại càng kỳ... đã từng nhìn tấm hình cưới trên mạng bị quăng vào thùng rác nhìn nhói tim nên không thể làm vậy!... Haiz mai mốt có cưới ai nữa chụp hình thẻ cho đỡ cực! Đuối quá".

Là một người nặng tình, nên 3 năm sau khi ly hôn Thanh Hiền, Gia Bảo vẫn không nỡ vứt bỏ bức ảnh cưới gắn với kỷ niệm ngày xưa.

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Gia Bảo từng bị tố vũ phu, thiếu trách nhiệm với con gái hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Gia Bảo và Thanh Hiền kết hôn năm 2014. Cuối năm 2017, cặp đôi thông báo "đường ai nấy đi" khi đã có một cô con gái chung Grammy, hiện bé đang ở cùng mẹ. Hậu ly hôn, cặp đôi không ít lần khiến dư luận xôn xao khi tranh cãi về nhiều vấn đề. Thời gian gần đây, nam diễn viên liên tục lên tiếng than vãn và tố vợ cũ cố tình ngăn cấm không cho mình gặp con gái.

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Diễn viên Gia Bảo khiến nhiều người ngao ngán khi hết lần này đến lần khác lên tiếng tố vợ cũ. Mới đây, anh lại tiếp tục đăng đàn chỉ trích Thanh Hiền.

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Từ khóa:   Gia Bảo Gia Bảo và Thanh Hiền con gái Gia Bảo

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