Mới đây, chị Ái Vân - vợ đầu của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã lên tiếng cầu cứu khi vu khống, xúc phạm danh dự.

Từ sau hơn 4 tháng kể từ ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời, những vấn đề bên lề gia đình cố nghệ sĩ vẫn khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Mới đây, vợ đầu của cố nghệ sĩ - Ái Vân chia sẻ với truyền thông, cô bị một số người lạ đe dọa, tấn công.

Theo một nguồn tin cho biết, vào cuối năm 2020, sau khi chồng cũ đột ngột qua đời ở Mỹ, bản thân Ái Vân và gia đình của cố nghệ sĩ đau xót tột cùng. Thế nhưng, tất cả mọi người đang phải gánh chịu những lời vu khống, xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng cha mẹ cố nghệ sĩ, đặc biệt là hai con nhỏ Trác Hy - Trác Kỳ (con của Vân Quang Long và vợ đầu Ái Vân).

Trước tình hình này, Ái Vân đã lên tiếng, cầu cứu cơ quan chức năng.



Vợ đầu Vân Quang Long lên tiếng cầu cứu tại cơ quan báo chí - Nguồn: Ảnh chụp màn hình FB

Đặc biệt, một nguồn tin còn chia sẻ với truyền thông, người vợ đầu này còn bị nhiều người ẩn đanh de dọa, đòi đốt phòng nha khoa nơi Ái Vân đang làm việc, gây nguy hiểm đến tính mạng gia đình chị.

Được biết, hồi tháng 3, cha mẹ cố nghệ sĩ cũng từng cầu cứu pháp luật vì nhiều người "đổ xô" bị bôi nhọ danh dự. Ngoài ra, 2 con của Ái Vân cũng bị bạn bè tẩy chay đến mức xin nghỉ học.

Ái Vân cùng cố nghệ sĩ Vân Quang Long và các con - Ảnh: Internet

Gia đình cố nghệ sĩ cũng từng cầu cứu vì bị nhiều người bôi nhọ danh dự - Ảnh: Internet

Tháng 12/2020, ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ khiến cả cộng đồng Vnet quan tâm, tiếc thương vô hạn. Thế nhưng, sau sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088, nhiều lùm xùm đấu tố qua lại giữa các thành viên trong gia đình, người vợ thứ hai Linh Lan và những người quen biết, anh em một thời của nam ca sĩ lại càng khiến công chúng xót thương cho số phận của nam ca sĩ về cuối đời.

Sau 'bóc trần' nhân thân Linh Lan, bố mẹ Vân Quang Long thông tin 'rạch ròi' tiền phúng điếu, tiết lộ cuộc sống khó khăn, nợ nần của cố nghệ sĩ thời còn ở Mỹ Những ồn ào xoay quanh hậu tang lễ giữa gia đình Vân Quang Long và người "vợ hai" Linh Lan vẫn chưa có hồi kết. Sau khi "bóc mẽ" nhân thân của Linh Lan, tài khoản được cho là của mẹ ruột cố nghệ sĩ vừa tiết lộ thêm các thông tin mới.

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