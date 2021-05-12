Vợ đầu Vân Quang Long xuất hiện cầu cứu khi bị đe dọa đốt phá, vu khống các con không phải huyết thống của cố nghệ sĩ

Hậu trường 12/05/2021 07:30

Mới đây, chị Ái Vân - vợ đầu của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã lên tiếng cầu cứu khi vu khống, xúc phạm danh dự.

Từ sau hơn 4 tháng kể từ ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời, những vấn đề bên lề gia đình cố nghệ sĩ vẫn khiến công chúng "đứng ngồi không yên". Mới đây, vợ đầu của cố nghệ sĩ - Ái Vân chia sẻ với truyền thông, cô bị một số người lạ đe dọa, tấn công.  

Theo một nguồn tin cho biết, vào cuối năm 2020, sau khi chồng cũ đột ngột qua đời ở Mỹ, bản thân Ái Vân và gia đình của cố nghệ sĩ đau xót tột cùng. Thế nhưng, tất cả mọi người đang phải gánh chịu những lời vu khống, xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng cha mẹ cố nghệ sĩ, đặc biệt là hai con nhỏ Trác Hy - Trác Kỳ (con của Vân Quang Long và vợ đầu Ái Vân).

Trước tình hình này, Ái Vân đã lên tiếng, cầu cứu cơ quan chức năng. 

van quang long
Vợ đầu Vân Quang Long lên tiếng cầu cứu tại cơ quan báo chí - Nguồn: Ảnh chụp màn hình FB

Đặc biệt, một nguồn tin còn chia sẻ với truyền thông, người vợ đầu này còn bị nhiều người ẩn đanh de dọa, đòi đốt phòng nha khoa nơi Ái Vân đang làm việc, gây nguy hiểm đến tính mạng gia đình chị. 

Được biết, hồi tháng 3, cha mẹ cố nghệ sĩ cũng từng cầu cứu pháp luật vì nhiều người "đổ xô" bị bôi nhọ danh dự. Ngoài ra, 2 con của Ái Vân cũng bị bạn bè tẩy chay đến mức xin nghỉ học. 

van quang long 2
Ái Vân cùng cố nghệ sĩ Vân Quang Long và các con - Ảnh: Internet
van quang long 3
Gia đình cố nghệ sĩ cũng từng cầu cứu vì bị nhiều người bôi nhọ danh dự - Ảnh: Internet

Tháng 12/2020, ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ khiến cả cộng đồng Vnet quan tâm, tiếc thương vô hạn. Thế nhưng, sau sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088, nhiều lùm xùm đấu tố qua lại giữa các thành viên trong gia đình, người vợ thứ hai Linh Lan và những người quen biết, anh em một thời của nam ca sĩ lại càng khiến công chúng xót thương cho số phận của nam ca sĩ về cuối đời. 

Sau 'bóc trần' nhân thân Linh Lan, bố mẹ Vân Quang Long thông tin 'rạch ròi' tiền phúng điếu, tiết lộ cuộc sống khó khăn, nợ nần của cố nghệ sĩ thời còn ở Mỹ

Sau 'bóc trần' nhân thân Linh Lan, bố mẹ Vân Quang Long thông tin 'rạch ròi' tiền phúng điếu, tiết lộ cuộc sống khó khăn, nợ nần của cố nghệ sĩ thời còn ở Mỹ

Những ồn ào xoay quanh hậu tang lễ giữa gia đình Vân Quang Long và người "vợ hai" Linh Lan vẫn chưa có hồi kết. Sau khi "bóc mẽ" nhân thân của Linh Lan, tài khoản được cho là của mẹ ruột cố nghệ sĩ vừa tiết lộ thêm các thông tin mới.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Vân Quang Long Nghệ sĩ Vân Quang Long vợ Vân Quang Long

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36