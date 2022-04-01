Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đăng đàn "bóng gió" nhắc tới "tiểu tam", CĐM réo tên một sao nữ đình đám?

Hậu trường 01/04/2022 10:56

Những dòng trạng thái của bà xã đại gia kim cương Chu Đăng Khoa giữa lùm xùm "đại gia - tiểu tam" nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Những ngày vừa qua, từ khóa về "tiểu tam - đại gia" trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên MXH khi một nữ ca sĩ đình đám vướng nghi vấn hẹn hò đại gia U60 đã có vợ con. Giữa những ồn ào, hàng loạt các sao nữ từng vướng vào ồn ào "tiểu tam" tương tự cũng bất ngờ bị CĐM đào lại và nhắc tên liên tục. 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chị Vân Anh - vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa nhanh chóng gây được sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái "bóng gió" về tiểu tam: "Thông minh xinh đẹp lại trẻ trung tại sao lại phải chấp nhận sống chui lủi không danh phận? Rồi để người ta làm nhục cho lại tru tréo số em đen". "Thay vì dầm mưa giãi nắng 4,5 tiếng trên sân golf cháy sạm hết da, các bé muốn "khởi nghiệp" hãy đi tập gym chỗ 5* và trà chiều sang chảnh khách sạn 5*có phải hơn không?"

Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đăng đàn 'bóng gió' nhắc tới 'tiểu tam', CĐM réo tên một sao nữ đình đám? - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã đại gia kim cương. (Ảnh chụp màn hình)

Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đăng đàn 'bóng gió' nhắc tới 'tiểu tam', CĐM réo tên một sao nữ đình đám? - Ảnh 2

Bà xã Chu Đăng Khoa liên tục "bóng gió" về tiểu tam. (Ảnh chụp màn hình)

Những dòng trạng thái của bà xã đại gia kim cương nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hội chị em. Lý do là bởi cách đây nhiều năm, bà xã đại gia Chu Đăng Khoa từng gây sóng gió một thời khi đăng đàn nhắc thẳng tên Hồ Ngọc Hà trong lùm xùm "tiểu tam".

Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đăng đàn 'bóng gió' nhắc tới 'tiểu tam', CĐM réo tên một sao nữ đình đám? - Ảnh 3

Theo đó, vào năm 2015, ồn ào tình ái của Hồ Ngọc Hà bắt đầu xuất hiện. Những loạt ảnh thân mật của cô và đại gia Chu Đăng Khoa bị chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khi đó, nữ ca sĩ hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì bị cho là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình của đối phương. Vợ Chu Đăng Khoa – Vân Anh đã không ít lần lên mạng bóng gió, dằn mặt cô.

Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đăng đàn 'bóng gió' nhắc tới 'tiểu tam', CĐM réo tên một sao nữ đình đám? - Ảnh 4

Mặc kệ chỉ trích, Hồ Ngọc Hà sau đó vẫn giữ mối quan hệ với đại gia kim cương, còn về vị đại gia này, ông khẳng định mình và vợ đã sống ly thân, có lục đục trong chuyện tình cảm. Đến năm 2017, Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa được cho là chính thức "đường ai nấy đi". Sau màn chia tay trong im lặng này, Hà Hồ đến với Kim Lý và có tổ ấm viên mãn bên các con, còn vị đại gia kim cương trở về bên vợ con của mình. 

 

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