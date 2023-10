Vợ cũ Bằng Kiều kể về sự tình cảm của quý tử út, luôn tử tế với đấng sinh thành từ việc nhỏ nhặt nhất

Mỗi việc nhỏ mẹ làm cho em, em đều biết ơn. Mẹ thường nói với em rằng, những người biết tỏ lòng biết ơn là những người sẽ có một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Mẹ rất vui là Kenzi của mẹ đã có những đức tính này từ nhỏ. Cảm ơn con trai với những lời cảm ơn của con. Mỗi lời cảm ơn của con là niềm hạnh phúc con đã đem lại cho mẹ đó".

Dù chia tay nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn chung tay nuôi dạy các con. (Ảnh: FB Trizzie Phương Trinh)

Chân dung quý tử út của Bằng Kiều và vợ cũ. (Ảnh: FB Trizzie Phương Trinh)

Đồng thời, trong bài viết của mình, Trizzie Phương Trinh không quên khoe đoạn tin nhắn tình cảm con trai út đã nhắn tin cho cô với tất cả sự biết ơn khiến cô như tan chảy: "Mẹ chăm sóc cho Kenzi được 3 đêm thì Kenzi khoẻ lại và tối hôm Kenzi được xuống lại phòng với anh Colin thì mẹ nhận được cái tin nhắn này từ Kenzi: "Goodnight mommy. Love you and thank you for taking care of me" ("Chúc mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ và cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con").

Đoạn tin nhắn tình cảm của con trai út Bằng Kiều gửi cho mẹ. (Ảnh: FB Trizzie Phương Trinh)

Bằng Kiều và 3 cậu con trai. (Ảnh: FB Bằng Kiều)

Về mối quan hệ của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh, họ từng là cặp tình nhân yêu nhau say đắm. Cặp đôi quyết định kết hôn sau hơn một năm quen biết. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 10 năm, Bằng Kiều chia tay Trizzie trong sự nuối tiếc của bạn bè. Dù ly hôn nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, chung tay nuôi các con khôn lớn. Cả 2 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết bên nhau. Bằng Kiều vẫn chung tay góp công sức nuôi 3 cậu con trai.