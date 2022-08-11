Trizzie Phương Trinh tiết lộ mối quan hệ hiện tại với 'chồng cũ' Bằng Kiều

Hậu trường 11/08/2022 16:33

Mới đây, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường một đêm diễn cùng nhiều nghệ sĩ, trong đó có chồng cũ Bằng Kiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh đăng tải loạt ảnh hậu trường trong một chương trình biểu diễn. Đặc biệt, sự xuất hiện của chồng cũ Bằng Kiều. Cả hai thoải mái chụp ảnh với nhau, giữ mối quan hệ bạn bè dù đã "đường ai nấy đi".

Trước thắc mắc của người hâm mộ về việc đi hát với chồng cũ, Trizzie Phương Trinh nói khi đứng trên sân khấu, cô xem Bằng Kiều như một đồng nghiệp. Còn dưới sân khấu, nữ ca sĩ xem Bằng Kiều là một người bạn có ba đứa con chung.

Nữ ca sĩ giãi bày: "Trong tuần vừa rồi thì hầu như ngày nào hai đứa cũng gặp nhau vì có một dự án đang hợp tác làm chung. Khoảng 3 tuần nữa thì dự án này sẽ được trình làng trên kênh YouTube của Bằng Kiều. Mất đi một người chồng nhưng có được một người bạn luôn đồng hành và ủng hộ cho mình thì đó là niềm hạnh phúc có được sau tất cả".

Trizzie Phương Trinh tiết lộ mối quan hệ hiện tại với 'chồng cũ' Bằng Kiều - Ảnh 1
Ssau khi "đường ai nấy đi", cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và mối quan hệ thân thiết khó tin - Ảnh: FBNV

 

Sau khi ly hôn hồi năm 2013, Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ để cùng chăm sóc các con. Khi nữ ca sĩ hải ngoại có người mới, cô không quên "xin phép" chồng cũ cho người đàn ông này được chăm lo, dạy dỗ các con khi anh vắng mặt.

Cô từng giải thích về chuyện làm bạn với Bằng Kiều: "Nhiều khi bố mẹ xa nhau nhưng mỗi khi gặp nhau vẫn tươi cười còn hơn là ở gần nhau mà suốt ngày cau có nặng nhẹ với nhau để làm ảnh hưởng tới con cái". 

Trizzie Phương Trinh tiết lộ mối quan hệ hiện tại với 'chồng cũ' Bằng Kiều - Ảnh 2
Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều giữ mối quan hệ bạn bè để chăm sóc các con - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi Bằng Kiều công khai có con với bạn gái mới, Trizzie Phương Trinh dành lời chúc mừng đến anh. Mối quan hệ văn minh của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiện tại, 3 con trai của cặp đôi sống bên Mỹ cùng mẹ nhưng Bằng Kiều vẫn thường xuyên chu cấp tài chính, đến thăm các con và lo chuyện học hành đầy đủ cho 3 con trai. Chính nhờ vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau 10 năm ly hôn. 

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