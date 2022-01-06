Vợ chồng trẻ JayKii - Mai Anh gây tranh cãi khi 'tay xách nách mang' đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi Đà Lạt

Hậu trường 06/01/2022 15:48

Vợ chồng JayKii và Mai Anh lại một lần nữa bị cộng đồng mạng góp ý khi nhóc tỳ chưa tròn 1 tháng đã đưa đi chơi xa.

Vừa qua ngày 20/12 JayKii và Mai Anh chính thức chào đón con đầu lòng. Nam ca sĩ vui mừng đăng tải loạt ảnh đầy hạnh phúc cùng em bé lên trang cá nhân, tiết lộ tên gọi của nhóc tỳ là Cookie. 

Vợ chồng trẻ JayKii - Mai Anh gây tranh cãi khi 'tay xách nách mang' đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi Đà Lạt - Ảnh 1
Tên gọi của nhóc tỳ đầu lòng nhà Jaykii là Cookie 
Vợ chồng trẻ JayKii - Mai Anh gây tranh cãi khi 'tay xách nách mang' đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi Đà Lạt - Ảnh 2
Khoảnh khắc hạnh phúc của Jaykii và Mai Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ

Không lâu sau đó, mẹ trẻ Mai Anh vướng phải tranh cãi chuyện mặc áo tay ngắn sau ít ngày sinh nở. Nhiều người cho rằng cô mới sinh xong, sức khoẻ đang yếu nên cần chú ý về trang phục hơn. 

Vợ chồng trẻ JayKii - Mai Anh gây tranh cãi khi 'tay xách nách mang' đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi Đà Lạt - Ảnh 3
Mai Anh khoe hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc trên Facebook

Gần đây nhất cặp đôi lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng lần nữa vì sự chủ quan của cả hai vợ chồng vì đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi du lịch Đà Lạt.

Vợ chồng trẻ JayKii - Mai Anh gây tranh cãi khi 'tay xách nách mang' đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi Đà Lạt - Ảnh 4
Jaykii và Mai Anh khoe ảnh chuyến đi đầu tiên cùng Cookie   

Trên trang cá nhân Mai Anh khoe ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình trong chuyến đi chơi đầu tiên tại Đà Lạt. Dù đã rút kinh nghiệm không mặc đồ ngắn ra ngoài và Cookie cũng được giữ ấm bằng áo bông kín mít. Tuy nhiên, hai vợ chồng trẻ vẫn bị cộng đồng mạng khuyên không nên ra ngoài quá sớm vì mới sinh chưa tròn 1 tháng. 

Vợ chồng trẻ JayKii - Mai Anh gây tranh cãi khi 'tay xách nách mang' đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi Đà Lạt - Ảnh 5

Nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh hai vợ chồng đi chơi quá sớm - Ảnh chụp màn hình

Vợ chồng trẻ JayKii - Mai Anh gây tranh cãi khi 'tay xách nách mang' đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi Đà Lạt - Ảnh 6
Dưới phần bình luận, cư dân mạng khuyên nên giữ gìn sức khoẻ của mình không nên chủ quan - Ảnh chụp màn hình

Mai Anh chia sẻ: "Cho tiếp xúc với sương gió xíu cho nhanh lớn". Có lẽ theo quan điểm của ông bà ta đây là điều không nên, đặc biệt ở khía cạnh người phụ nữ phải hạn chế ra ngoài ít nhất 1 tháng bởi về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe khi về già. 

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Từ khóa:   jaykii và trương hoàng mai anh Tin tức giải trí showbiz Việt

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