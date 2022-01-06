Vợ chồng JayKii và Mai Anh lại một lần nữa bị cộng đồng mạng góp ý khi nhóc tỳ chưa tròn 1 tháng đã đưa đi chơi xa.
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Vừa qua ngày 20/12 JayKii và Mai Anh chính thức chào đón con đầu lòng. Nam ca sĩ vui mừng đăng tải loạt ảnh đầy hạnh phúc cùng em bé lên trang cá nhân, tiết lộ tên gọi của nhóc tỳ là Cookie.
Không lâu sau đó, mẹ trẻ Mai Anh vướng phải tranh cãi chuyện mặc áo tay ngắn sau ít ngày sinh nở. Nhiều người cho rằng cô mới sinh xong, sức khoẻ đang yếu nên cần chú ý về trang phục hơn.
Gần đây nhất cặp đôi lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng lần nữa vì sự chủ quan của cả hai vợ chồng vì đưa nhóc tỳ nhỏ xíu đi du lịch Đà Lạt.
Trên trang cá nhân Mai Anh khoe ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình trong chuyến đi chơi đầu tiên tại Đà Lạt. Dù đã rút kinh nghiệm không mặc đồ ngắn ra ngoài và Cookie cũng được giữ ấm bằng áo bông kín mít. Tuy nhiên, hai vợ chồng trẻ vẫn bị cộng đồng mạng khuyên không nên ra ngoài quá sớm vì mới sinh chưa tròn 1 tháng.
Mai Anh chia sẻ: "Cho tiếp xúc với sương gió xíu cho nhanh lớn". Có lẽ theo quan điểm của ông bà ta đây là điều không nên, đặc biệt ở khía cạnh người phụ nữ phải hạn chế ra ngoài ít nhất 1 tháng bởi về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe khi về già.