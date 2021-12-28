Trấn Thành 'quặn lòng' trước thông tin về vụ bé gái 8 tuổi, nghẹn ngào nhắn nhủ: 'Nếu có kiếp sau, hãy vào một gia đình thật nhân hậu con nhé'

Ngậm ngùi cầu nguyện cho bé gái bị bạo hành trên trang cá nhân MC Trấn Thành không khỏi bức xúc trước hành động của dì ghẻ đối với bé gái 8 tuổi.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận, mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái chua xót nói về sự việc này: "Tội nghiệp con, hãy yên nghỉ. Thời gian qua là địa ngục trần gian. Hết đau đớn rồi. Nếu có kiếp sau, hãy vào một gia đình thật nhân hậu con nhé!!! R.I.P". Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình) Trước đó, Hari Won cũng vô cùng bức xúc trước hành động bạo hành trẻ em của người phụ nữ này: "Trẻ em là người lớn phải bảo vệ. Trẻ em không biết mình phải làm gì khi bạo hành. Chúng ta cũng nên quan tâm đến các bé hàng xóm. Và nếu mình chứng kiến điều gì không hay ho, phải báo cho cơ quan giúp trẻ em. Thật sự quá đau lòng không chịu nổi".

Vợ của MC Trấn Thành cũng bức xúc chia sẻ (Ảnh chụp màn hình) Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên khắc các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận và nhiều sao Việt như Lê Phương, Thúy Diễm, Nguyễn Văn Chung,... cũng đăng đàn bày tỏ sự bức xúc với hành động tàn nhẫn. Nữ diễn viên chia sẻ một dòng trạng thái rất dài bày tỏ quan điểm cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc. Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong. Cơ thể bé A. đầy vết bầm tím, hiện tại mẹ ruột của cháu Chị H. đã lo tang lễ xong xuôi cho con gái Hiện tại vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị dì ghẻ bạo hành tại TP.HCM đang là tâm điểm chú ý gây xôn xao cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-quan-long-truoc-thong-tin-ve-vu-be-gai-8-tuoi-nghen-ngao-nhan-nhu-neu-co-kiep-sau-hay-vao-mot-gia-dinh-that-nhan-hau-con-nhe-443551.html