Vợ chồng ‘mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ ôm quý tử nhà Đan Trường thắm thiết: Mối quan hệ gì đây?

Hình ảnh vợ chồng nữ diễn viên Marian Rivera và Dingdong Dantes thân thiết bên con trai Đan Trường – bé Mathis Thiên Từ đang gây sốt cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên - bà xã Đan Trường gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh vợ chồng nữ diễn viên Marian Rivera thân thiết bên con trai Thiên Từ cách đây ba năm. Đi kèm hình ảnh, Thủy Tiên chia sẻ thêm: “Ba năm trước, khi bế bé Mathis Thiên Từ, vợ chồng họ từng mong ước có một đứa con trai. Ba năm sau, họ đã có bé trai một tuổi tên Jose Sixto”.

Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội - Ảnh: FB

Ngay lập tức, khoảnh khắc con trai Đan Trường được vợ chồng “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera bế trên tay đã gây sốt cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, năm 2017, vợ chồng Marian Rivera có chuyến du lịch và công tác tại Mỹ. Nhân cơ hội này, cô đã đưa bé Thiên Từ đến gặp họ và đề nghị hợp tác. Khi vừa gặp con trai Đan Trường, cặp diễn viên nổi tiếng Philippines đã rất yêu thích cậu bé.

Được biết sắp tới, bà xã Đan Trường sẽ hợp tác với vợ chồng nữ diễn viên Maria Rivera trong một dự án. Theo tiết lộ của Thủy Tiên, cô sẽ mời bé Zia - con gái của cặp đôi đóng quảng cáo chung với bé Thiên Từ.

Vợ chồng Đan Trường bên quý tử - Ảnh: FB

Mathis Thiên Từ là con trai đầu lòng của ca sĩ Đan Trường và nữ doanh nhân Thủy Tiên. Từ khi chào đời, cậu bé đã nhận được sự chú ý từ công chúng và sở hữu lượng người hâm mộ riêng. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Thiên Từ đã sớm kiếm được tiền nhờ kênh Youtube riêng. Bên cạnh đó, cậu bé còn nhận được nhiều lời mời làm người mẫu nhí nhờ ngoại hình đáng yêu.

Đáng yêu như con trai Đan Trường, nhớ trường lớp đến mức đi chợ cũng nằng nặc đòi mẹ cho mang theo cặp sách Hình ảnh bé Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường đeo balo to hơn cả người để đi chợ cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-my-nhan-dep-nhat-philippines-om-quy-tu-nha-dan-truong-tham-thiet-moi-quan-he-gi-day-361616.html