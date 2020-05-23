Đáng yêu như con trai Đan Trường, nhớ trường lớp đến mức đi chợ cũng nằng nặc đòi mẹ cho mang theo cặp sách

Hình ảnh bé Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường đeo balo to hơn cả người để đi chợ cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú.

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 mà nhiều nơi trên thế giới, các trường học vẫn phải đóng cửa để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Tại Mỹ, vợ chồng ca sĩ Đan Trường vẫn đang tiếp tục chuỗi ngày chống dịch. Vì thời gian nghỉ dịch quá lâu, con trai Đan Trường - bé Mathis Thiên Từ bắt đầu nhớ trường lớp và bạn bè.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã “anh Bo” – Thủy Tiên đăng tải loạt ảnh mới nhất của Thiên Từ kèm dòng trạng thái: “Thiên Từ nhớ trường học rồi, vì thế đi chợ với mẹ cũng mang theo balo”.

Dù mới hơn 3 tuổi nhưng Thiên Từ rất biết cách tạo dáng khi đứng trước ống kính – Ảnh: FB

Vẻ ngoài đáng yêu của con trai Đan Trường – Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, vì quá nhớ trường lớp trong kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch bệnh, bé Thiên Từ đã đòi mẹ cho mang cặp sách… chỉ để đi chợ. Qua hình ảnh đăng tải, Thiên Từ tạo dáng cực điệu nghệ với biểu cảm đáng yêu. Cậu bé cũng được nhận xét ngày càng đẹp trai giống bố.

Thiên Từ thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của con trai Đan Trường: “Đáng yêu quá Thiên Từ ơi”, “Thương Thiên Từ quá đi”, “Thiên Từ ngày càng giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn, chăm học. Quá đáng yêu, cưng chết đi được”, “Dễ thương quá chị”…

Con trai Đan Trường được rất nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: FB

Từ khi chào đời, Mathis Thiên Từ đã nhận được sự chú ý của công chúng. Hiện tại, cậu bé đang sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên kênh Youtube riêng. Bên cạnh đó, cậu bé còn nhận được nhiều lời mời quảng cáo, chụp ảnh… nhờ ngoại hình điển trai.

Ốc Thanh Vân chia sẻ 2 quy tắc trong việc nuôi dạy con, ai nấy đều phải gật đầu tâm đắc Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ về những quy tắc bất di bất dịch trong việc nuôi dạy con của gia đình cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-yeu-nhu-con-trai-dan-truong-nho-truong-lop-den-muc-di-cho-cung-nang-nac-doi-me-cho-mang-theo-cap-sach-359424.html