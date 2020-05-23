Đáng yêu như con trai Đan Trường, nhớ trường lớp đến mức đi chợ cũng nằng nặc đòi mẹ cho mang theo cặp sách

Hậu trường 23/05/2020 17:56

Hình ảnh bé Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường đeo balo to hơn cả người để đi chợ cùng mẹ khiến người hâm mộ thích thú.

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 mà nhiều nơi trên thế giới, các trường học vẫn phải đóng cửa để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Tại Mỹ, vợ chồng ca sĩ Đan Trường vẫn đang tiếp tục chuỗi ngày chống dịch. Vì thời gian nghỉ dịch quá lâu, con trai Đan Trường - bé Mathis Thiên Từ bắt đầu nhớ trường lớp và bạn bè.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã “anh Bo” – Thủy Tiên đăng tải loạt ảnh mới nhất của Thiên Từ kèm dòng trạng thái: “Thiên Từ nhớ trường học rồi, vì thế đi chợ với mẹ cũng mang theo balo”.

con trai dan truong 1

Dù mới hơn 3 tuổi nhưng Thiên Từ rất biết cách tạo dáng khi đứng trước ống kính – Ảnh: FB

con trai dan truong 2

Vẻ ngoài đáng yêu của con trai Đan Trường – Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, vì quá nhớ trường lớp trong kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch bệnh, bé Thiên Từ đã đòi mẹ cho mang cặp sách… chỉ để đi chợ. Qua hình ảnh đăng tải, Thiên Từ tạo dáng cực điệu nghệ với biểu cảm đáng yêu. Cậu bé cũng được nhận xét ngày càng đẹp trai giống bố.

con trai dan truong 3
Thiên Từ thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của con trai Đan Trường: “Đáng yêu quá Thiên Từ ơi”, “Thương Thiên Từ quá đi”, “Thiên Từ ngày càng giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn, chăm học. Quá đáng yêu, cưng chết đi được”, “Dễ thương quá chị”…

con trai dan truong 4
Con trai Đan Trường được rất nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: FB

Từ khi chào đời, Mathis Thiên Từ đã nhận được sự chú ý của công chúng. Hiện tại, cậu bé đang sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên kênh Youtube riêng. Bên cạnh đó, cậu bé còn nhận được nhiều lời mời quảng cáo, chụp ảnh… nhờ ngoại hình điển trai.

Ốc Thanh Vân chia sẻ 2 quy tắc trong việc nuôi dạy con, ai nấy đều phải gật đầu tâm đắc

Ốc Thanh Vân chia sẻ 2 quy tắc trong việc nuôi dạy con, ai nấy đều phải gật đầu tâm đắc

Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ về những quy tắc bất di bất dịch trong việc nuôi dạy con của gia đình cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Đan Trường Mathis Thiên Từ con sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 24 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 26 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 43 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026