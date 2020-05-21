Hài hước cảnh Thanh Thúy 'đóng thùng' 2 con gửi tặng Đức Thịnh, bé Tết ngơ ngác không biết gì

Hậu trường 21/05/2020 16:14

Đây là món quà bất ngờ diễn viên Thanh Thúy muốn dành tặng ông xã Đỗ Đức Thịnh nhân kỷ niệm 12 năm ngày "về chung nhà".

Thanh Thúy và Đức Thịnh là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ còn khiến công chúng ngưỡng mộ. Sau hơn một thập kỷ nên duyên vợ chồng, họ có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Anh cả Cà Phê nay đã 10 tuổi là một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn còn cậu út mới hơn 1 tuổi lại vô cùng kháu khỉnh.

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Tổ ấm hạnh phúc của Thanh Thúy và Đức Thịnh - Ảnh: Internet

Mới đây, cặp đôi nghệ sĩ vừa kỷ niệm 12 năm ngày cưới theo cách vô cùng đặc biệt. Diễn viên Thanh Thúy đã dành tặng ông xã Đức Thịnh món quà "siêu to khổng lồ" trong ngày này. Vì muốn tạo sự bất ngờ, cô đã "đóng gói" các con vào hộp quà và gửi tặng chồng. Thậm chí, cô còn mang thùng đến tận công ty nơi Đức Thịnh đang làm việc khiến đạo diễn "Trạng Quỳnh" vỡ òa hạnh phúc.

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Biểu cảm trái ngược của hai 'hoàng tử' nhà Thanh Thúy khi bị mẹ cho vào thùng - Ảnh: Internet
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Thanh Thúy gói các con thành hộp quà đáng yêu - Ảnh: Internet

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Vợ chồng nghệ sĩ cùng nhau mở hộp quà 'khủng' - Ảnh: Internet

Trong khi anh cả Cà Phê tỏ ra vô cùng thích thú thì bé Tết lại ngơ ngác không biết gì. Biểu cảm ngô nghê của cậu bé bên ba mẹ và anh trai khiến công chúng phấn khích.

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Đạo diễn Đức Thịnh bất ngờ vì món quà ý nghĩa của vợ - Ảnh: Internet

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Anh trao cho vợ nụ hôn ngọt ngào thể hiện tình yêu - Ảnh: Internet

Trước đó, đạo diễn Đức Thịnh đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên vợ kèm dòng tâm sự ngọt ngào nhân ngày đặc biệt này. Anh viết: “Kỉ niệm 12 năm ngày cưới của chúng ta. Bao lời ngôn tình cũng đã dùng, biết nói gì bây giờ? Chúng ta đã có hai đứa con trai thật kháu khỉnh. Cùng với tình cảm mà ta dành cho nhau, đó là hạnh phúc mà Chúa đã ban tặng, nên phải cố mà giữ lấy và vun đắp".

Nổi tiếng khô khan, không ngờ Đức Thịnh lại nói toàn lời ngôn tình thế này với Thanh Thúy

Nổi tiếng khô khan, không ngờ Đức Thịnh lại nói toàn lời ngôn tình thế này với Thanh Thúy

Nhân kỷ niệm 12 năm "về chung nhà", đạo diễn Đức Thịnh nói lời yêu thương gửi đến bà xã Thanh Thúy khiến công chúng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Thanh Thúy và Đức Thịnh Thanh Thúy Đỗ Đức Thịnh

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