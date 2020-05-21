Thanh Thúy và Đức Thịnh là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ còn khiến công chúng ngưỡng mộ. Sau hơn một thập kỷ nên duyên vợ chồng, họ có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Anh cả Cà Phê nay đã 10 tuổi là một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn còn cậu út mới hơn 1 tuổi lại vô cùng kháu khỉnh.

Tổ ấm hạnh phúc của Thanh Thúy và Đức Thịnh - Ảnh: Internet

Mới đây, cặp đôi nghệ sĩ vừa kỷ niệm 12 năm ngày cưới theo cách vô cùng đặc biệt. Diễn viên Thanh Thúy đã dành tặng ông xã Đức Thịnh món quà "siêu to khổng lồ" trong ngày này. Vì muốn tạo sự bất ngờ, cô đã "đóng gói" các con vào hộp quà và gửi tặng chồng. Thậm chí, cô còn mang thùng đến tận công ty nơi Đức Thịnh đang làm việc khiến đạo diễn "Trạng Quỳnh" vỡ òa hạnh phúc.