Ốc Thanh Vân chia sẻ 2 quy tắc trong việc nuôi dạy con, ai nấy đều phải gật đầu tâm đắc

Hậu trường 22/05/2020 16:23

Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ về những quy tắc bất di bất dịch trong việc nuôi dạy con của gia đình cô.

Là gia đình đông con nhất nhì showbiz Việt, cuộc sống hàng ngày của gia đình MC Ốc Thanh Vân không hiếm những câu chuyện “dở khóc dở cười”.

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MC Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên 3 nhóc tỳ đáng yêu – Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, Ốc Thanh Vân cũng thường xuyên chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ đầy thú vị xoay quanh 3 “siêu quậy” đến khán giả. Qua đó, cư dân mạng đều phải công nhận nữ MC nuôi dạy các con cực khéo.

Mới đây, Ốc Thanh Vân bất ngờ tiết lộ về 2 quy tắc bất di bất dịch của gia đình cô trong việc chăm sóc các bé. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nữ MC viết: “Sáng nào cũng vầy nè. Nguyên tắc chuồng mình: Không bao giờ ngủ khi các con đã dậy. Luôn đưa các con đi học và đón về. Trẻ con cần chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Đừng vì bận rộn mà quên mất bọn trẻ đã lớn lên mỗi ngày thế nào”.

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Bài đăng của nàng Ốc - Ảnh: FB

Chia sẻ này của Ốc Thanh Vân nhận được nhiều sự đồng tình từ các bậc phụ huynh. Nhiều người cũng khẳng định cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến các con và lắng nghe suy nghĩ của các bé.

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Ai nấy đều đồng tình với quan điểm nuôi dạy con của Ốc Thanh Vân - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ủng hộ quan điểm nuôi dạy con của nữ MC: “Đúng vậy chị ơi. Trách nhiệm là hai chữ vô cùng quan trọng khi chúng ta có con”, “Đúng quá mẹ Ốc ạ! Nhiều khi bận xù đầu nhưng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ thuê người đưa đón con luôn ấy”, “Thích lắm nguyên tắc này của gia đình chị”, “Một người mẹ tuyệt vời”…

Cuộc sống bận 'thở không ra hơi' nhưng hạnh phúc không ai bằng của Ốc Thanh Vân và chồng

Cuộc sống bận 'thở không ra hơi' nhưng hạnh phúc không ai bằng của Ốc Thanh Vân và chồng

Kết thúc thời gian nghỉ dịch, MC Ốc Thanh Vân và chồng trở lại với cuộc sống bận rộn thường ngày. Cặp đôi tất bật suốt ngày khi 3 con bắt đầu đến trường.

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