Cuộc sống bận 'thở không ra hơi' nhưng hạnh phúc không ai bằng của Ốc Thanh Vân và chồng

Mới đây, Ốc Thanh Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường, “đầu bù tóc rối” vì chăm sóc 3 con. Nữ diễn viên chia sẻ các bé đã được đến trường sau nhiều tháng nghỉ học. Đây sẽ là thời gian vô cùng bận rộn của hai vợ chồng.

MC Ốc Thanh Vân và Trí Rùa là một trong những đôi vợ chồng nghệ sĩ đông con nhất nhì showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi sau hơn 10 năm chung sống được công chúng quan tâm, ngưỡng mộ. Dù bận rộn nhưng cả hai luôn sắp xếp thời gian bên các con, tạo cho các bé điều kiện sống tốt nhất.

Cô chia sẻ: “Thở không ra hơi vẫn không dám buông lơi. 2 tuần tới sẽ là: sáng 6 giờ dậy, đưa con đi học, làm gì thì làm 15g30 đón con. (Về sớm vì không học ngoại khóa)”.

Cô thở không ra hơi sau khi 'vật lộn' với các con - Ảnh: FB

Trí Rùa cũng từng rơi vào tình cảnh 'dở khóc dở cười' với 3 con - Ảnh: FB

Cô kể về một ngày bận rộn của mình và ông xã: “Sáng sớm ba mẹ cùng đưa con đến trường, chạy về lo việc nhà. Ba đi chợ cho quán và cho nhà, mẹ ra tiệm làm, mẹ đi lồng tiếng xong mẹ về đón vừa kịp giờ. Mẹ tắm rửa cho bầy con, ba chơi với Coca & Cacao, mẹ cho Cola chạy xe đạp với bà ngoại.

Xong cơm nước ba ra quán làm đến khuya, mẹ cho ôn bài tiếng Anh/ tiếng Việt. Thầy đến học tiếng Hàn, đọc sách nếu thích - chơi trò chơi đồng bọn hoặc tự do tùy ý, uống sữa - đánh răng thay đồ đi ngủ - kể chuyện và mini game nữa rồi mới ngủ thật. Đó! Lịch chuồng tui đó. Nhà có vú em nên nên nhẹ bớt việc nhà và người này đỡ người kia một chút nhưng về cơ bản việc chăm sóc tụi nhỏ ba mẹ phải luôn chủ động và nên thế”.

Tổ ấm của cặp đôi luôn rộn ràng tiếng cười - Ảnh: FB

Thỉnh thoảng, Ốc Thanh Vân cũng than vãn cuộc sống bận đến mức không có thời gian riêng tư vì 3 con đang ở độ tuổi hiếu động, bám mẹ không rời. Dù vậy, cô rất tự hào và hạnh phúc vì cuộc sống gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Các con chính là động lực để nữ diễn viên phấn đấu mỗi ngày.