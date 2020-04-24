Ốc Thanh Vân tâm sự về chuyện kiếm tiền, răn dạy 3 con cách sống

Hậu trường 24/04/2020 14:57

MC Ốc Thanh Vân luôn dạy các con sống lương thiện, phải học cách tử tế với chính mình và những người xung quanh.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, MC Ốc Thanh Vân được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau hơn 10 năm kết hôn, cô và chồng có 3 nhóc tỳ đáng yêu đủ nếp đủ tẻ. Nữ nghệ sĩ được nhận xét là người phụ nữ giỏi giang khi chu toàn cả công việc và chăm sóc gia đình. Để làm được những điều này, cô phải cố gắng rất nhiều.

Mới đây, nữ MC viết dòng trạng thái dài tâm sự về cuộc sống và cách dạy các con. Để phụ chồng kiếm tiền và lo cho các con có cuộc sống đầy đủ nhất, Ốc Thanh Vân đã nỗ lực không ngừng, vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình cô ngày càng ổn định.

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Sau 12 năm kết hôn, tình cảm của vợ chồng Ốc Thanh Vân ngày càng mặn nồng - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân tự hào về những việc mình đã làm vì gia đình: “Có như vậy mẹ mới ngẩng mặt lên mà hiên ngang sống, rằng mẹ đã lao động chân chính như thế nào. Có như vậy mẹ mới có chút điều kiện để giúp người khác, vì mẹ không thể giúp ai nếu chính mẹ còn thiếu hụt và không lo được no đủ cho các con”.

Dù phải bận rộn kiếm tiền đến đâu, Ốc Thanh Vân cũng không quên đi trách nhiệm của mình. Cô sắp xếp thời gian chăm sóc và dạy các con những giá trị cốt lõi của mỗi người.

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3 thiên thần nhỏ nhà Ốc Thanh Vân và Trí Rùa - Ảnh: FB

Cô răn dạy các bé: “Các con ơi, nhớ nhé! Làm gì cũng được nhưng phải lương thiện.

Chỉ có đồng tiền sạch mới giúp các con hạnh phúc. Các con có thể chưa giàu có, nhưng đừng thôi cố gắng, thành quả sẽ tới. Các con tin đi, phúc phần sẽ đến sớm và luôn ở bên các con, khi các con có tâm thiện. Các con có thấy kẻ ác nào mà giàu có bền vững không? Không. Không bao giờ có.

Nếu chỉ ngồi nhà và ghen tị khi người khác thành công, các con sẽ mãi không bao giờ có được nó. Hãy bước ra thế giới rộng lớn và cảm nhận những điều tốt đẹp nhỏ bé, các con sẽ thấy mỗi con người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều có một phận sự nào đó. Hãy luôn thật tử tế với chính mình và những người xung quanh. Hãy lao động và tích lũy, hãy làm, đừng nói 'để từ từ rồi làm', hãy làm ngay điều các con muốn. Như mẹ đang làm điều mẹ muốn đây”.

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Cuộc sống bình yên của nữ MC sau hào quang được mọi người ngưỡng mộ - Ảnh:FB

Cuối bài viết, Ốc Thanh Vân nhấn mạnh: "Bên các con, Mẹ chỉ là một người Mẹ, các con không cần một người Mẹ nghệ sĩ. Điều các con cần là, một người Mẹ”.

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