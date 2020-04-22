Ốc Thanh Vân tiết lộ mình là mẹ đỡ đầu của Lavie, thương bé như con ruột và thường xuyên đến thăm

Hậu trường 22/04/2020 11:30

MC Ốc Thanh Vân tiếp tục nhận được những câu hỏi từ cư dân mạng liên quan đến bé Lavie. Cô cho biết vẫn thường xuyên đưa bé sang nhà chơi nhưng không đăng ảnh.

Tình bạn đẹp giữa MC Ốc Thanh Vân và cố diễn viên Mai Phương vẫn luôn được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau khi người đồng nghiệp thân thiết qua đời, nữ MC hiếm khi chia sẻ ảnh đưa bé Lavie về nhà chơi khiến dân mạng thắc mắc.

Mới đây, Ốc Thanh Vân tiếp tục nhận được những câu hỏi tế nhị liên quan đến con gái Mai Phương khi khoe ảnh các con của mình vui chơi tại nhà. Một số người thương cảm cho Lavie mất mẹ và mong Ốc Thanh Vân quan tâm bé nhiều hơn.

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Ốc Thanh Vân khoe ảnh các con vui đùa bên nhau - Ảnh: FB

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Trong những ngày dịch, Ốc Thanh Vân ở nhà và dành thời gian vui chơi với con - Ảnh: FB

Một vài ý kiến để lại dưới bài viết của bà mẹ ba con: "Ốc ơi, hình như trong niềm vui ấy thiếu bóng dáng của Lavie, thương con không còn có mẹ", "Em rất thương Lavie, em chỉ mong chị khi nào cho bé sang chơi cùng các bé. Dù không có tình yêu thương nào bằng mẹ nhưng bé có thể vơi đi nỗi nhớ mẹ của bé, không còn mẹ yêu thương như chị yêu thương con"...

Ngay sau đó, Ốc Thanh Vân nhẹ nhàng giải thích. Cô cho biết mình là mẹ đỡ đầu của Lavie và thương yêu bé như con ruột. Bà mẹ ba con vẫn đưa Lavie đến nhà chơi nhưng hạn chế chia sẻ hình ảnh vì có lý do riêng.

Nữ MC phân trần: "Chị thương bé như con ruột, vì chị là mẹ đỡ đầu của con mà, từ khi con còn trong bụng. Chị vẫn gặp con, con cũng sang nhà, nhưng chị hạn chế up hình ảnh con là có lý do, mong em hiểu", "Thương lắm, em à. Chỉ biết bù cho con bằng cách riêng thôi. Không gì thay thế được Mẹ!". Có thể thấy, Ốc Thanh Vân suy nghĩ rất thấu đáo và muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con gái Mai Phương.

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Ốc Thanh Vân cho biết vẫn sang thăm và đưa Lavie về nhà chơi nhưng không đăng ảnh - Ảnh: FB

Hiện tại, bé Lavie vẫn đang được hai vú nuôi chăm sóc. Phùng Ngọc Huy cũng đã hoàn tất mọi thủ tục và trở thành người nhận nuôi hợp pháp của bé. Sau khi hết dịch, anh sẽ trở về Việt Nam và đưa con gái sang Mỹ để tiện bề chăm sóc.

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Từ khóa:   Ốc Thanh Vân bé Lavie con gái Mai Phương

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