Bị chỉ trích vô duyên vì so sánh Hiếu Hiền với chồng, Ốc Thanh Vân quyết không im lặng cho qua

Hậu trường 19/04/2020 11:10

So sánh chiều cao của Hiếu Hiền và ông xã Trí Rùa, MC Ốc Thanh Vân bị dân mạng chỉ trích vô duyên.

Ốc Thanh Vân là sao nữ đa tài của làng giải trí Việt. Ngoài nghiệp diễn, cô còn được yêu thích với vai trò MC. Thông minh, xinh đẹp và có tài ăn nói khéo léo, bà mẹ ba con được lòng của khán giả và nhiều đồng nghiệp. Thế nhưng mới đây, MC Ốc Thanh Vân lại nhận về bình luận chỉ trích của dân mạng khi đăng tải bức ảnh diễn viên Hiếu Hiền chụp cùng chồng con kèm chú thích gây tranh cãi.

Cô viết: "Đúng là... cha nào con nấy không chạy đi đâu được. Nhìn ảnh mà thấy quặn ruột, tại sao lại có cái vóc dáng đầy tính giải trí như thế này hả anh Hiếu Hiền. Em không có dìm anh nha, em đang nâng anh đó, ý em là anh là độc nhất vô nhị".

mc oc thanh van bi chi trich

mc oc thanh van bi chi trich 1
Ốc Thanh Vân chia sẻ ảnh kèm chú thích gây tranh cãi - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, một dân mạng chỉ trích Ốc Thanh Vân vì cho là cô kém duyên khi so sánh chiều cao của Hiếu Hiền. Người này gay gắt viết: "Chị ơi chị quá vô duyên. Sao lại đem hình dáng cha mẹ người ta sinh ra mà bỡn cợt như vậy. Dùng từ "quặn ruột" là thế nào? Anh Hiếu Hiền ảnh vui vẻ ảnh không câu nệ nhưng cái status cùng những hình ảnh trêu đùa chiều cao của người ta là quá sức vô học. Còn bảo cha nào con nấy. Ý chị là cười vào cả gia đình người ta à?".

mc oc thanh van bi chi trich 3
Cô 'phản pháo' vì bị chỉ trích vô duyên - Ảnh: FB

Ngay lập tức, Ốc Thanh Vân vào đáp trả một cách bình tĩnh. Nữ nghệ sĩ cho biết, vì rất thân thiết với đàn anh nên mới trêu đùa như vậy. Cô khẳng định diễn viên Hiếu Hiền cũng hiểu ý mình nên không hề giận mà còn vào bình luận hết sức vui vẻ. 

Ốc Thanh Vân: Từ nay con chị uống sữa gì, mặc đồ gì thì Lavie có cái đó

Ốc Thanh Vân: Từ nay con chị uống sữa gì, mặc đồ gì thì Lavie có cái đó

Ốc Thanh Vân vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô con gái duy nhất của của cố nghệ sĩ Mai Phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Ốc Thanh Vân Hiếu Hiền chồng Ốc Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 55 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026