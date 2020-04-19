Bị chỉ trích vô duyên vì so sánh Hiếu Hiền với chồng, Ốc Thanh Vân quyết không im lặng cho qua

So sánh chiều cao của Hiếu Hiền và ông xã Trí Rùa, MC Ốc Thanh Vân bị dân mạng chỉ trích vô duyên.

Ốc Thanh Vân là sao nữ đa tài của làng giải trí Việt. Ngoài nghiệp diễn, cô còn được yêu thích với vai trò MC. Thông minh, xinh đẹp và có tài ăn nói khéo léo, bà mẹ ba con được lòng của khán giả và nhiều đồng nghiệp. Thế nhưng mới đây, MC Ốc Thanh Vân lại nhận về bình luận chỉ trích của dân mạng khi đăng tải bức ảnh diễn viên Hiếu Hiền chụp cùng chồng con kèm chú thích gây tranh cãi.

Cô viết: "Đúng là... cha nào con nấy không chạy đi đâu được. Nhìn ảnh mà thấy quặn ruột, tại sao lại có cái vóc dáng đầy tính giải trí như thế này hả anh Hiếu Hiền. Em không có dìm anh nha, em đang nâng anh đó, ý em là anh là độc nhất vô nhị".

Ốc Thanh Vân chia sẻ ảnh kèm chú thích gây tranh cãi - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, một dân mạng chỉ trích Ốc Thanh Vân vì cho là cô kém duyên khi so sánh chiều cao của Hiếu Hiền. Người này gay gắt viết: "Chị ơi chị quá vô duyên. Sao lại đem hình dáng cha mẹ người ta sinh ra mà bỡn cợt như vậy. Dùng từ "quặn ruột" là thế nào? Anh Hiếu Hiền ảnh vui vẻ ảnh không câu nệ nhưng cái status cùng những hình ảnh trêu đùa chiều cao của người ta là quá sức vô học. Còn bảo cha nào con nấy. Ý chị là cười vào cả gia đình người ta à?".

Cô 'phản pháo' vì bị chỉ trích vô duyên - Ảnh: FB

Ngay lập tức, Ốc Thanh Vân vào đáp trả một cách bình tĩnh. Nữ nghệ sĩ cho biết, vì rất thân thiết với đàn anh nên mới trêu đùa như vậy. Cô khẳng định diễn viên Hiếu Hiền cũng hiểu ý mình nên không hề giận mà còn vào bình luận hết sức vui vẻ.

Ốc Thanh Vân: Từ nay con chị uống sữa gì, mặc đồ gì thì Lavie có cái đó Ốc Thanh Vân vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô con gái duy nhất của của cố nghệ sĩ Mai Phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-vo-duyen-vi-so-sanh-hieu-hien-voi-chong-oc-thanh-van-quyet-khong-im-lang-cho-qua-356988.html