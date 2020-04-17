Cả nhà Ốc Thanh Vân náo loạn, rùng mình sợ hãi vì sự xuất hiện của nhân vật này lúc 12 giờ đêm

Hậu trường 17/04/2020 11:33

Câu chuyện lúc nửa đêm của gia đình Ốc Thanh Vân khiến người hâm mộ không thể nhịn cười. Vợ chồng nữ nghệ sĩ cùng đàn con chạy tán loạn chỉ vì một con chuột.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa là một trong những gia đình đông con bậc nhất làng giải trí Việt. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời thường của nữ nghệ sĩ bên chồng con luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mới đây, bà mẹ ba con vừa chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của cả nhà giữa đêm khiến fan thích thú.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đăng tải loạt ảnh các con ôm mền gối chạy tứ tung. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại lúc 12 giờ đêm, nguyên nhân vì sự xuất hiện của "kẻ địch" là một con chuột tý hon. Không riêng gì các con, vợ chồng Ốc Thanh Vân cũng sợ đến phát run vì "vị khách không mời" này. Thậm chí do quá sợ hãi, vợ chồng cô đã chạy thoát thân mà quên luôn 3 nhóc tỳ đang nằm trên giường.

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Cảnh tượng náo loạn của gia đình Ốc Thanh Vân lúc 12 giờ đêm vì nhà có chuột đột nhập - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân kể lại: "Gia đình sơ tán, chạy thoát thân khỏi phòng lúc 12g đêm qua vì sự xuất hiện của một con chuột! Một con chuột con, kinh khủng khiếp! Ông ba phóng lên bàn make up, bà mẹ phóng lên bàn làm việc, bỏ mặc bầy con bơ vơ trên giường. Một tiếng hét thất thanh khiến cho tất cả những người còn lại khiếp đảm. Huy động lực lượng vào phòng truy sát nó. Trí Rùa còn kêu cả đầu bếp của quán ăn gia đình qua và ngồi canh đến khi chuột sập bẫy! Gia đình tui cố thủ trong phòng Cola, ba nó đóng cửa mà còn lấy đồ chèn khe cửa. Chỉ thật sự dám ngủ khi biết kẻ thù đã bị bắt và thủ tiêu!

Kinh dị. Có những nỗi sợ hãi chỉ nghĩ đến thôi là đã rùng mình. Vợ chồng được cái nết sợ đồng điệu ghê!".

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Bị một người bạn chọc ghẹo, Trí Rùa thú nhận dưới phần bình luận là 'xỉu lên xỉu xuống' khi thấy chuột - Ảnh: FB

Trước sự đồng lòng của cả nhà và được trợ giúp từ bên ngoài, gia đình Ốc Thanh Vân cũng tiêu diệt được "kẻ thù" và có giấc ngủ ngon. Dưới bài viết, nhiều người tỏ lòng ngưỡng mộ sự đáng yêu của gia đình nghệ sĩ.

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