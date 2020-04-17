Ốc Thanh Vân và Trí Rùa là một trong những gia đình đông con bậc nhất làng giải trí Việt. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời thường của nữ nghệ sĩ bên chồng con luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mới đây, bà mẹ ba con vừa chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của cả nhà giữa đêm khiến fan thích thú.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đăng tải loạt ảnh các con ôm mền gối chạy tứ tung. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại lúc 12 giờ đêm, nguyên nhân vì sự xuất hiện của "kẻ địch" là một con chuột tý hon. Không riêng gì các con, vợ chồng Ốc Thanh Vân cũng sợ đến phát run vì "vị khách không mời" này. Thậm chí do quá sợ hãi, vợ chồng cô đã chạy thoát thân mà quên luôn 3 nhóc tỳ đang nằm trên giường.