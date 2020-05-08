Cuộc sống của mẹ 3 con Ốc Thanh Vân, đi vệ sinh cũng không yên vì hành động 'dở khóc dở cười' của các con

Không chỉ giỏi kiếm tiền, MC Ốc Thanh Vân còn là một người phụ nữ của gia đình. Thậm chí cô còn bận rộn hơn nhiều chị em khác vì chăm đến 3 con đang ở độ tuổi hiếu động.

MC Ốc Thanh Vân nổi tiếng là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và đa tài của showbiz. Không chỉ giỏi kiếm tiền, cô còn là một người mẹ hiền, vợ đảm của gia đình. Ốc Thanh Vân luôn cân bằng hợp lý giữa công việc và chăm sóc chồng con. Dù bận đến đâu, cô cũng dành sự quan tâm chu đáo nhất cho các con. Tuy nhiên, chính vì điều này mà mỗi khi ở nhà, các bé đeo bám mẹ không rời nửa bước.

Ảnh đời thường của Ốc Thanh Vân bên các con - Ảnh: FB

Mới đây, Ốc Thanh Vân vừa có chia sẻ cực hài hước vì các con bám mẹ như "keo". Ngay cả khi vào nhà vệ sinh, các bé cũng không để cho mẹ được yên mà liên tục réo gọi. Khi vừa ra khỏi toilet, cô đã thấy con gái nằm đợi mẹ trước cửa. Tính cách mè nheo mẹ hết sức đáng yêu của bé Linh Đan khiến Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc.

Ốc Thanh Vân viết: "Thật sự là không có một giây phút nào được ở một mình, ngoài lúc đi... toilet. Mà ở trong này cũng không dám lâu ra, toàn tranh thủ ra sớm, vậy mà vẫn không yên… Lá thư đã được truyền vào, nội dung đúng tranh tả thực. Và vừa mở cửa bước ra thì thấy cảnh này đây. Dọn ổ chờ sẵn. Thấy mình được yêu ghê gớm”.

Ốc Thanh Vân 'dở khóc dở cười' khoe được các con quấy rầy một cách đáng yêu - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa là một trong số ít cặp đôi có cuộc sống hôn nhân được ví như “cổ tích” trong làng giải trí Việt. Trước khi kết hôn vào năm 2008, họ đã dành cả thanh xuân cho nhau. Tính đến hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ đã bên nhau hơn 20 năm cả thời gian yêu và cưới.

Không ồn ào, Trấn Thành và Ốc Thanh Vân âm thầm làm điều ý nghĩa cho bé Lavie MC Trấn Thành cùng hai người bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương là Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đã mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie.

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