Cuộc sống của mẹ 3 con Ốc Thanh Vân, đi vệ sinh cũng không yên vì hành động 'dở khóc dở cười' của các con

Hậu trường 08/05/2020 13:40

Không chỉ giỏi kiếm tiền, MC Ốc Thanh Vân còn là một người phụ nữ của gia đình. Thậm chí cô còn bận rộn hơn nhiều chị em khác vì chăm đến 3 con đang ở độ tuổi hiếu động.

MC Ốc Thanh Vân nổi tiếng là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và đa tài của showbiz. Không chỉ giỏi kiếm tiền, cô còn là một người mẹ hiền, vợ đảm của gia đình. Ốc Thanh Vân luôn cân bằng hợp lý giữa công việc và chăm sóc chồng con. Dù bận đến đâu, cô cũng dành sự quan tâm chu đáo nhất cho các con. Tuy nhiên, chính vì điều này mà mỗi khi ở nhà, các bé đeo bám mẹ không rời nửa bước.

mc oc thanh van va cac con

mc oc thanh van va cac con 1
Ảnh đời thường của Ốc Thanh Vân bên các con - Ảnh: FB

Mới đây, Ốc Thanh Vân vừa có chia sẻ cực hài hước vì các con bám mẹ như "keo". Ngay cả khi vào nhà vệ sinh, các bé cũng không để cho mẹ được yên mà liên tục réo gọi. Khi vừa ra khỏi toilet, cô đã thấy con gái nằm đợi mẹ trước cửa. Tính cách mè nheo mẹ hết sức đáng yêu của bé Linh Đan khiến Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc.

Ốc Thanh Vân viết: "Thật sự là không có một giây phút nào được ở một mình, ngoài lúc đi... toilet. Mà ở trong này cũng không dám lâu ra, toàn tranh thủ ra sớm, vậy mà vẫn không yên… Lá thư đã được truyền vào, nội dung đúng tranh tả thực. Và vừa mở cửa bước ra thì thấy cảnh này đây. Dọn ổ chờ sẵn. Thấy mình được yêu ghê gớm”.

mc oc thanh van va cac con 2

mc oc thanh van va cac con 3
Ốc Thanh Vân 'dở khóc dở cười' khoe được các con quấy rầy một cách đáng yêu - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa là một trong số ít cặp đôi có cuộc sống hôn nhân được ví như “cổ tích” trong làng giải trí Việt. Trước khi kết hôn vào năm 2008, họ đã dành cả thanh xuân cho nhau. Tính đến hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ đã bên nhau hơn 20 năm cả thời gian yêu và cưới.

Không ồn ào, Trấn Thành và Ốc Thanh Vân âm thầm làm điều ý nghĩa cho bé Lavie

Không ồn ào, Trấn Thành và Ốc Thanh Vân âm thầm làm điều ý nghĩa cho bé Lavie

MC Trấn Thành cùng hai người bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương là Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đã mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie.

Xem thêm
Từ khóa:   Ốc Thanh Vân con Ốc Thanh Vân gia đình Ốc Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 36 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026