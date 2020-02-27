Đan Trường tiết lộ hiện tượng lạ ngày quý tử ra đời, mong con làm được nhiều việc ý nghĩa sau này

Ca sĩ Đan Trường bất ngờ tiết lộ về hiện tượng đặc biệt trong ngày con trai Thiên Từ chào đời cách đây 3 năm.

Không tổ chức tiệc hoành tráng và mời bạn bè đến chung vui, ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên mừng sinh nhật con trai một cách riêng tư tại Mỹ. Trên trang cá nhân, giọng ca "Kiếp ve sầu" vừa khoe loạt ảnh trong ngày đặc biệt của quý tử. Vợ chồng "anh Bo" giản dị thổi nến, cắt bánh mừng Thiên Từ lên 3 tuổi.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Đan Trường tổ chức sinh nhật cho con trai một cách đơn giản - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn tiết lộ hiện tượng lạ 3 năm trước trong ngày con trai chào đời. Theo Đan Trường, những đứa trẻ sinh ra trong dịp này được dự đoán sẽ là một người rất đặc biệt.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Nhớ năm Thiên Từ sinh ra là ngày 26 tháng 2 năm 2017, lúc đó mưa dầm dề cả tháng, mưa nhiều đến nỗi San Jose ngập lụt luôn, chưa bao giờ mưa như vậy luôn. Ngày xưa hay là trong truyện cổ tích đứa trẻ nào sinh ra mà mưa bão long trời lở đất thường là Thần Đồng, là làm ông Tướng hoặc là người có khả năng đặc biệt. Hy vọng Thiên Từ lớn lên sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa nha".

Cặp đôi diện đồ gia đình, chụp ảnh lưu niệm cùng nhau - Ảnh: FB

Cả hai từng tiết lộ về dự định thành lập công ty riêng cho con trai - Ảnh: FB

Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng con trai Đan Trường đã sớm bộc lộ nhiều tài năng. Mỗi tháng, cậu bé có thể kiếm được hơn 20 triệu đồng qua Youtube. Ngoài ra, Mathis Thiên Từ còn được bố mẹ cho học nhiều thứ tiếng và đàn piano.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-truong-tiet-lo-hien-tuong-la-ngay-quy-tu-ra-doi-mong-con-lam-duoc-nhieu-viec-y-nghia-sau-nay-352177.html