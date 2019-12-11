Đưa con trai về nước dự sự kiện, vợ chồng Đan Trường gây chú ý tại sân bay, Thiên Từ được fan vây kín tặng quà

Mới đây, ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên đã cùng nhau đưa con trai Mathis Thiên Từ trở về Việt Nam để tham gia sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, sự xuất hiện của gia đình giọng ca “Đi về nơi xa” đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đan Trường và bà xã xuất hiện ở sân bay - Ảnh: Internet

Thiên Từ đi cùng ca sĩ Trung Quang - Ảnh: Internet

Cậu bé được bố ân cần bế trên tay - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, con trai Đan Trường ngoan ngoãn ngồi trên xe đẩy hành lý đi cùng ca sĩ Trung Quang (học trò của Đan Trường). Sau đó, cậu bé được bố bế trên tay để vượt qua vòng vây người hâm mộ.