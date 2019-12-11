Đưa con trai về nước dự sự kiện, vợ chồng Đan Trường gây chú ý tại sân bay, Thiên Từ được fan vây kín tặng quà

Hậu trường 11/12/2019 15:33

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, vợ chồng ca sĩ Đan Trường và quý tử Mathis Thiên Từ thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên đã cùng nhau đưa con trai Mathis Thiên Từ trở về Việt Nam để tham gia sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, sự xuất hiện của gia đình giọng ca “Đi về nơi xa” đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

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Đan Trường và bà xã xuất hiện ở sân bay - Ảnh: Internet
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Thiên Từ đi cùng ca sĩ Trung Quang - Ảnh: Internet
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Cậu bé được bố ân cần bế trên tay - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, con trai Đan Trường ngoan ngoãn ngồi trên xe đẩy hành lý đi cùng ca sĩ Trung Quang (học trò của Đan Trường). Sau đó, cậu bé được bố bế trên tay để vượt qua vòng vây người hâm mộ.

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Gia đình Đan Trường chụp ảnh cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet

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Mathis Thiên Từ không tỏ ra sợ hãi khi bị nhiều người vây quanh – Ảnh: Internet

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Cậu bé được người hâm mộ tặng quà – Ảnh: Internet

Diện trang phục đơn giản nhưng Thiên Từ vẫn gây chú ý với gương mặt điển trai giống bố. Vẻ đáng yêu của cậu bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng cậu bé đã sở hữu lượng người hâm mộ riêng nhờ kênh YouTube.

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Thiên Từ sẽ cùng mẹ dự sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Internet

Sắp tới Mathis Thiên Từ sẽ cùng mẹ xuất hiện tại buổi ra mắt thương hiệu thời trang riêng tại một trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh. Được biết, vợ chồng Đan Trường vừa mới thành lập công ty riêng cho con trai để kinh doanh các sản phẩm như quần áo, giày dép, nước hoa…

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Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, con trai Đan Trường - bé Mathis Thiên Từ ngày càng bộc lộ sự thông minh cùng những năng khiếu nổi bật.

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